Número de fallecidos por el terremoto en Venezuela supera los 1.400

Número de fallecidos por el terremoto en Venezuela supera los 1.400

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Equipos de rescate internacionales están llegando a Venezuela tras los devastadores terremotos gemelos. El número de muertos superó los 1.400, pero cuatro días después del desastre, aún se mantienen las esperanzas de encontrar supervivientes.

Excelsio Media

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