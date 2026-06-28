Inicio > mundo > Número de fallecidos por el terremoto en Venezuela supera los 1.400 Número de fallecidos por el terremoto en Venezuela supera los 1.400 By Excelsio Media on junio 28, 2026 Also in mundo, news, Venezuela Equipos de rescate internacionales están llegando a Venezuela tras los devastadores terremotos gemelos. El número de muertos superó los 1.400, pero cuatro días después del desastre, aún se mantienen las esperanzas de encontrar supervivientes. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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