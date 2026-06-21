Conozca el perfil del nuevo presidente de Colombia: Abelardo de la Espriella



Abogado de profesión y fundador de su propio movimiento político, De la Espriella alcanzó notoriedad nacional mucho antes de su incursión en la política, gracias a su participación en casos judiciales de alto perfil, su actividad empresarial y su permanente presencia en los medios de comunicación.

Datos rápidos

Nombre completo: Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1978.

31 de julio de 1978. Lugar de nacimiento: Montería, Córdoba, Colombia.

Montería, Córdoba, Colombia. Profesión: Abogado y empresario.

Abogado y empresario. Formación académica: Derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Derecho, Universidad Sergio Arboleda. Movimiento político: Defensores de la Patria.

Defensores de la Patria. Estado civil: Casado.

Casado. Hijos: Cuatro.

Una carrera construida desde el derecho

Abelardo de la Espriella se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda y desarrolló su carrera profesional en el ámbito del derecho penal corporativo, la representación jurídica y la asesoría legal de empresas y particulares.

En 2002 fundó la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, organización que con el paso de los años amplió su presencia y se convirtió en una de las marcas más reconocidas de su trayectoria profesional.

Su participación en procesos judiciales de alta exposición mediática le otorgó reconocimiento nacional y consolidó una imagen pública que posteriormente se transformaría en una plataforma política.

Más allá del ejercicio profesional

Además de su trabajo como abogado, ha desarrollado proyectos empresariales y ha participado en actividades editoriales y de opinión pública.

A lo largo de los años publicó varios libros y mantuvo una activa presencia en espacios de debate sobre asuntos de interés nacional, especialmente en temas relacionados con la justicia, la seguridad, la economía y el funcionamiento de las instituciones.

Las redes sociales también se convirtieron en una de sus principales herramientas de comunicación directa con la ciudadanía.

El salto a la política

Su llegada a la política nacional se materializó con la creación del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, una plataforma con la que inició su proyecto presidencial.

La iniciativa se presentó como una propuesta enfocada en la seguridad, el fortalecimiento institucional, la libertad económica y la modernización del Estado.

Desde el inicio, su proyecto buscó atraer a ciudadanos de distintas corrientes políticas alrededor de un mensaje de transformación y eficiencia gubernamental.

Los ejes centrales de su propuesta de gobierno

Durante la campaña presidencial, su programa se concentró en varios objetivos estratégicos.

Seguridad: fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir la criminalidad y proteger a la población.

fortalecimiento de las capacidades del Estado para combatir la criminalidad y proteger a la población. Modernización estatal: simplificación de procesos administrativos y reducción de la burocracia.

simplificación de procesos administrativos y reducción de la burocracia. Desarrollo económico: impulso a la inversión privada, la productividad y la competitividad.

impulso a la inversión privada, la productividad y la competitividad. Energía: fortalecimiento de la autosuficiencia energética del país.

fortalecimiento de la autosuficiencia energética del país. Instituciones: fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Un nuevo estilo de liderazgo presidencial

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia marca la llegada de un mandatario cuya experiencia principal proviene del sector privado, el ejercicio profesional y la construcción de un movimiento político propio.

Su carrera se desarrolló fuera de la administración pública tradicional, una característica poco frecuente entre los presidentes colombianos de las últimas décadas.

Los retos que asumirá desde la Casa de Nariño

Como presidente, deberá enfrentar algunos de los principales desafíos que tiene actualmente Colombia.

Fortalecer la seguridad ciudadana.

Impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Mantener la estabilidad fiscal.

Construir consensos políticos en un escenario plural.

Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Cronología

1977: Nace en Montería, Córdoba.

Nace en Montería, Córdoba. Década de 1990: Realiza sus estudios de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda.

Realiza sus estudios de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. 2002: Funda De La Espriella Lawyers Enterprise.

Funda De La Espriella Lawyers Enterprise. 2000-2020: Consolida su trayectoria profesional y empresarial.

Consolida su trayectoria profesional y empresarial. 2025: Crea el movimiento Defensores de la Patria e inicia su proyecto político nacional.

Crea el movimiento Defensores de la Patria e inicia su proyecto político nacional. 2026: Es elegido presidente de Colombia.

Una nueva etapa para Colombia

La elección de Abelardo de la Espriella abre un nuevo capítulo en la historia política colombiana. Su administración tendrá la responsabilidad de transformar sus planteamientos de campaña en políticas públicas y responder a los desafíos económicos, sociales e institucionales que enfrenta el país.

El inicio de su mandato estará marcado por la expectativa ciudadana sobre la capacidad de su gobierno para construir acuerdos, ejecutar reformas y ofrecer resultados concretos a una sociedad que demanda cambios en distintos frentes.