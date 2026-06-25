Abelardo de la Espriella recibió credencial como presidente electo de Colombia

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves las credenciales oficiales que acreditan a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y a José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente, para el período constitucional 2026-2030.El acto protocolario, encabezado por el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, y con la participación de las magistradas y magistrados de la corporación y del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, marca el cierre formal del proceso electoral tras la segunda vuelta presidencial.“Hoy nos reúne uno de esos actos más significativos que tiene nuestra Constitución. Colombia hace entrega de las credenciales que los acreditan, a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo Abondano, como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030”, manifestó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, venció en la segunda vuelta al candidato Iván Cepeda por un margen cercano a los 250.000 votos, según los resultados oficiales. Tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto de 2026 en la Casa de Nariño, sucediendo al actual presidente Gustavo Petro.Durante la ceremonia, el presidente electo pronunció su primer discurso tras recibir la credencial, donde enfatizó compromisos como “no defraudar” a los colombianos y evitar la improvisación en su futuro gobierno.Este evento formaliza la victoria electoral y abre la transición hacia el nuevo gobierno. La ceremonia fue transmitida en vivo por el CNE.