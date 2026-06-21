Reacciones al triunfo del Tigre De la Espriella

El triunfo de Abelardo de la Espriella, en la segunda vuelta de la elección presidencial, ha generado mensajes de felicitación y apoyo de diveros sectores políticos del Mundo.



El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, celebró la victoria de De la Espriella con un mensaje en su red social Truth Social, en que se lee: "We won, BIG!" (¡Ganamos, grande!").



El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un mensajen que aseguró: "Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos."



El Presidente de Argentina, Javier Milei en su cuenta de X publicó: "EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"



El Presidente de Chile. José Antonio Kast, felicitó al ganador con un mensaje en que se lee: "Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! "



Otro Presidente que se unió a los saludos fue Daniel Noboa, de Ecuador, quien escribió "Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas."



La congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental. Ahora llegó la hora de demostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser. ¡Adelante, Colombia!"



María Corina Machado, líder de la oposición venezonala y premio Nobel de Paz, publicó el siguiente mensaje: "Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral. Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. Vivan Colombia y Venezuela LIBRES!!!"



La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori se unió a los mensajes para De la Espreiella. "Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su elección como nuevo presidente de Colombia. Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje. Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano."



