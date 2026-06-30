Corte Suprema de EE.UU. ratifica la ciudadanía por nacimiento y frena orden de Trump

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos —para participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Cumplimos esa promesa hoy”, escribió Roberts.

Un principio de más de 150 años

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En un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró este martes inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática para miles de niños nacidos en el país, y reafirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.Por una votación de 6-3, el máximo tribunal invalidó la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato (20 de enero de 2025), que pretendía negar la nacionalidad estadounidense a los bebés nacidos en territorio nacional si ninguno de sus padres era ciudadano o residente legal permanente. La medida habría afectado principalmente a hijos de inmigrantes indocumentados y personas con estatus temporal.El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, en la que sostuvo que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran “ilegalmente presentes o temporalmente” en el país están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, son ciudadanos desde su nacimiento.Se unieron a la mayoría los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. El magistrado Brett Kavanaugh concurrió en el resultado, aunque disintió parcialmente. Los magistrados Clarence Thomas (acompañado por Neil Gorsuch), Samuel Alito y Gorsuch emitieron votos disidentes.El fallo refuerza el precedente del caso Wong Kim Ark (1898) y mantiene la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, que ha otorgado la nacionalidad automática a prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense durante más de siglo y medio.La orden de Trump había sido bloqueada reiteradamente por tribunales federales inferiores. Hoy, la Corte Suprema puso punto final al intento presidencial de modificar unilateralmente este derecho constitucional.