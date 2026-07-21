Inundaciones y desprendimientos de tierra dejan al menos 25 muertos en India

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Las intensas lluvias torrenciales registradas durante el fin de semana provocaron severas inundaciones y desprendimientos de tierra en regiones del norte y noreste de la India, dejando un saldo preliminar de al menos 25 personas fallecidas.De acuerdo con las previsiones meteorológicas, se anticipan nuevas precipitaciones en los próximos días.Las corrientes de agua y barro causaron estragos en sectores de la Cachemira administrada por la India, como los distritos de Poonch y Rajouri. En estas zonas, la fuerza del río arrastró camiones de carga y maquinaria pesada, volcándolos en los cauces de agua. Asimismo, el lodo cubrió instalaciones operativas, campos de maquinaria e infraestructuras locales.En las áreas urbanas y residenciales, los residentes han tenido que retirar escombros, barro acumulado en los comercios y postes del tendido eléctrico colapsados en medio de las calles. Asimismo, diversos vehículos y motocicletas quedaron semienterrados entre el fango tras el paso de la corriente.Reporte original de Reuters: Floods and landslides kill at least 25 in northern India