Inundaciones y desprendimientos de tierra dejan al menos 25 muertos en India

Las intensas lluvias torrenciales registradas durante el fin de semana provocaron severas inundaciones y desprendimientos de tierra en regiones del norte y noreste de la India, dejando un saldo preliminar de al menos 25 personas fallecidas.
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, se anticipan nuevas precipitaciones en los próximos días.
Las corrientes de agua y barro causaron estragos en sectores de la Cachemira administrada por la India, como los distritos de Poonch y Rajouri. En estas zonas, la fuerza del río arrastró camiones de carga y maquinaria pesada, volcándolos en los cauces de agua. Asimismo, el lodo cubrió instalaciones operativas, campos de maquinaria e infraestructuras locales.
En las áreas urbanas y residenciales, los residentes han tenido que retirar escombros, barro acumulado en los comercios y postes del tendido eléctrico colapsados en medio de las calles. Asimismo, diversos vehículos y motocicletas quedaron semienterrados entre el fango tras el paso de la corriente.
Reporte original de Reuters: Floods and landslides kill at least 25 in northern India
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