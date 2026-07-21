EE. UU. publica un informe que acusa al régimen cubano de siete décadas de subversión en América Latina

De la exportación de la revolución a la proyección regional

Colombia, uno de los ejemplos más citados

La tesis de Washington: la estrategia nunca terminó

Un documento pensado para orientar la política exterior

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El Gobierno de Estados Unidos elevó el tono de su política hacia Cuba al publicar el reporte(Cuba: la capital del comunismo del Siglo 21), un informe del Departamento de Estado que acusa al régimen comunista de La Habana de haber impulsado durante casi siete décadas una estrategia sistemática para exportar la revolución, entrenar organizaciones armadas, desarrollar redes de inteligencia y respaldar movimientos afines en América Latina.El documento, de cerca de un centenar de páginas, no se presenta como una investigación judicial ni como un estudio académico. Se trata de una declaración oficial de la política exterior estadounidense que reúne antecedentes históricos, documentos, episodios de la Guerra Fría y relaciones diplomáticas para sostener una conclusión central: que Cuba ha sido uno de los principales factores de desestabilización política en el hemisferio occidental y que esa estrategia, según Washington, no terminó con el fin de la Guerra Fría, sino que cambió de métodos.La publicación del informe representa un cambio significativo porque convierte esa interpretación histórica en la posición oficial del Gobierno estadounidense, un paso que podría servir de fundamento para futuras decisiones diplomáticas, económicas y de seguridad contra el régimen cubano y contra actores que Estados Unidos considere vinculados con su aparato de influencia.El informe sostiene que, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro convirtió la expansión del comunismo en América Latina en uno de los objetivos permanentes de su gobierno.Según el Departamento de Estado, esa política incluyó el entrenamiento de guerrillas, el suministro de apoyo político y logístico a organizaciones insurgentes y la creación de redes internacionales destinadas a promover movimientos revolucionarios en distintos países del continente.El documento menciona operaciones y vínculos con organizaciones de Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia y otros países latinoamericanos, además de destacar la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la Conferencia Tricontinental como plataformas para coordinar la expansión de movimientos revolucionarios.Colombia ocupa un lugar relevante dentro del informe. El Departamento de Estado afirma que dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron entrenados en Cuba y que el régimen de Fidel Castro desempeñó un papel importante en la consolidación inicial de esa organización guerrillera.El documento también repasa otros episodios de la historia colombiana, entre ellos la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá por el M-19 en 1980, operación que concluyó con la salida de los insurgentes hacia Cuba tras una negociación internacional.Asimismo, recuerda que el presidente saliente Gustavo Petro perteneció al M-19 antes de ingresar a la política democrática. Sin embargo, el informe no presenta esa referencia como prueba de una relación actual entre el Gobierno colombiano y La Habana, sino como parte del contexto histórico que utiliza para ilustrar la presencia del régimen cubano en diversos procesos revolucionarios de la región.Uno de los planteamientos centrales del *Cuba Report* es que el régimen cubano no abandonó su proyecto de proyección continental tras el colapso de la Unión Soviética.Según el documento, la estrategia evolucionó desde el respaldo directo a movimientos armados hacia mecanismos de cooperación política, intercambio de inteligencia, asesoría institucional y alianzas con gobiernos considerados aliados de La Habana.En esa nueva etapa, el informe identifica especialmente a Venezuela y Nicaragua como los principales socios regionales del régimen cubano y sostiene que esas alianzas han permitido mantener su capacidad de influencia política pese a la crisis económica que atraviesa la isla.Más allá de los hechos históricos que recopila, el mayor alcance del informe radica en su carácter político.Muchas de las referencias al apoyo cubano a movimientos insurgentes durante la Guerra Fría han sido documentadas durante décadas por historiadores, investigadores y archivos desclasificados. La novedad consiste en que el Gobierno de Estados Unidos las reúne en un documento oficial para sustentar su política hacia Cuba.En ese sentido,funciona como algo más que una reconstrucción del pasado. Constituye la base argumentativa con la que Washington define al régimen cubano como un actor que, a su juicio, ha promovido durante décadas la subversión, la expansión del comunismo y la inestabilidad política en América Latina.Ese cambio de enfoque podría tener consecuencias más allá de la relación bilateral con La Habana. Al presentar oficialmente a Cuba como una amenaza persistente para la seguridad regional, la administración estadounidense establece un marco político que podría respaldar nuevas sanciones, un mayor aislamiento internacional del régimen y otras medidas dirigidas contra las estructuras que, según el Departamento de Estado, continúan operando bajo la influencia del gobierno cubano.Más que contar una historia del pasado, el informe busca explicar la política que Washington pretende seguir en el futuro. Esa es, probablemente, su principal relevancia para América Latina y para Colombia.