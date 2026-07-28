Un sismo de magnitud 7.1 sacude la región japonesa de Kumamoto en la isla de Kyushu

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Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu al sur de Japón, registrándose una intensidad sísmica máxima de nivel 7 en localidades como la ciudad de Koshikano y provocando intensos temblores en amplias zonas de la isla.A raíz del movimiento telúrico, las autoridades japonesas emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de los mares de Ariake y Yatsushiro, previendo olas de aproximadamente un metro de altura. En respuesta inmediata a la emergencia, el gobierno central despachó un equipo de investigación de la Oficina del Gabinete hacia las zonas afectadas para coordinar las evaluaciones de daños.Aunque las autoridades continúan verificando la totalidad de las pérdidas humanas y materiales, el gobierno confirmó la existencia de personas heridas en la región. Asimismo, se han reportado cortes en el suministro eléctrico, incendios en zonas afectadas, el colapso de edificaciones y daños estructurales en puentes y vías de circulación.Durante su comparecencia oficial, el portavoz del gobierno solicitó a la población civil mantenerse en lugares seguros y tomar medidas inmediatas para proteger su integridad física. El ejecutivo instruyó a los ministerios y agencias pertinentes actuar bajo la prioridad de salvar vidas humanas en coordinación con las autoridades locales, mientras se proporciona información continua y oportuna sobre las evacuaciones y el estado del tsunami.Reporte original de Associated Press: Magnitude 7.1 earthquake hits Japan but no tsunami detected