Inicio > news > Zelenskiy names Drapatyi as Ukraine's commander-in-chief Zelenskiy names Drapatyi as Ukraine's commander-in-chief By Excelsio Media on julio 22, 2026 Also in news, Ukraine, Volodymyr Zelenskiy President Volodymyr Zelenskiy named Major General Mykhailo Drapatyi as Ukraine's new commander-in-chief, following protests over the removal of Defense Minister Mykhailo Fedorov. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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