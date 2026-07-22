Zelenskiy names Drapatyi as Ukraine's commander-in-chief

Zelenskiy names Drapatyi as Ukraine's commander-in-chief

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President Volodymyr Zelenskiy named Major General Mykhailo Drapatyi as Ukraine's new commander-in-chief, following protests over the removal of Defense Minister Mykhailo Fedorov.

Excelsio Media

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