Casos de sarampión en EE. UU. alcanzan su punto más alto en 35 años debido a la baja en la vacunación

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Los contagios de sarampión en Estados Unidos registran un aumento sostenido, contabilizando más de 2,300 casos en todo el país en lo que va del año, la cifra más alta registrada desde 1991, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).El volumen de casos acumulado hasta el mes de julio ya superó el total anual reportado el año pasado, en una tendencia al alza que se ha mantenido durante al menos los últimos cinco años.Expertos médicos vinculan el repunte de esta enfermedad —la cual se consideraba prácticamente eliminada en EE. UU. hace 25 años— con la disminución progresiva en las tasas de inmunización poblacional.En el plano político, el senador por Arizona, Mark Kelly, expresó su preocupación por los datos del CDC durante un evento escolar en Phoenix, señalando que los brotes ocurren cuando la sociedad no se vacuna. Kelly criticó los discursos de figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr. y del propio presidente por difundir mensajes sobre las vacunas que, a su juicio, han desencadenado una emergencia de salud pública. Kennedy, conocido promotor de posturas antivacunas, ha impulsado modificaciones en la política nacional de vacunación tras incorporarse a la administración Trump.A nivel estatal, Utah y Carolina del Sur encabezan la lista de contagios a nivel nacional. Por su parte, el estado de Arizona ha registrado un incremento constante desde enero. En el condado de Maricopa, las autoridades de salud emitieron alertas por exposición al virus en espacios concurridos como restaurantes, centros comerciales y un concierto en el estadio de béisbol Chase Field.Asimismo, a inicios de julio se reportó un brote que afectó al menos a siete detenidos en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al sur de Arizona; no obstante, un vocero de ICE confirmó a Reuters que al 20 de julio de 2026 ya no existían casos activos entre los internos.La Dra. Rebecca Sunenshine, directora médica del Observatorio de Salud de la Universidad Estatal de Arizona, calificó el movimiento nacional en contra de la inmunización como un hecho preocupante, reiterando que la evidencia científica respalda la seguridad y la importancia de la vacunación infantil.Reporte original de Reuters: US measles cases hit 35-year high amid vaccine decline