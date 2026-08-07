Presidentes de América Latina y el rey de España asisten a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

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Este 7 de Agosto Abelardo de la Espriella toma posesión como presidente de Colombia en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia autorizada por el Congreso fuera de Bogotá.Varios jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, junto al rey de España, confirmaron su asistencia al acto protocolario, según reportes de medios colombianos basados en anuncios del equipo del presidente electo y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo.Entre los mandatarios y líderes confirmados figuran:- El rey Felipe VI de España.- Javier Milei, presidente de Argentina.- Daniel Noboa, presidente de Ecuador.- Santiago Peña, presidente de Paraguay.- José Antonio Kast, presidente de Chile.- José Raúl Mulino, presidente de Panamá.- Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica.- Nasry Asfura, presidente de Honduras.- Luis Abinader, presidente de República Dominicana.- Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao.También se reportó la presencia de los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador) y Karin Herrera (Guatemala), primeras damas de Panamá y Chile, y cancilleres de países como Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil, además de otras delegaciones de alto nivel de Estados Unidos, México, Portugal, Corea del Sur y la Santa Sede.Se confirmó la asistencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la ceremonia en Cali. El expresidente viajó desde Medellín tras evaluar aspectos de seguridad y su situación personal, y su presencia en el acto de posesión se suma a la de otros expresidentes como Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria.