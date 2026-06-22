El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su renuncia

You Might Also Like ❮ ❯

n una declaración pública cargada de emotividad frente a Downing Street, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció formalmente su dimisión como líder del Partido Laborista.La decisión se produce después de que surgieran cuestionamientos internos sobre si era la persona idónea para guiar a la organización política hacia los próximos comicios generales.Starmer afirmó haber escuchado la postura de los miembros parlamentarios de su partido y manifestó aceptar dicho veredicto con total madurez y entereza diplomática. En su discurso, defendió su trayectoria al señalar que cada una de las determinaciones tomadas a lo largo de su gestión tuvo como prioridad el beneficio de la nación británica.Finalmente, el mandatario expresó que, tras abandonar las responsabilidades del cargo ejecutivo más importante del país, enfocará sus esfuerzos en su ámbito familiar. Detalló que se dedicará plenamente a su rol de esposo junto a su pareja Vic, a quien describió como su soporte fundamental en momentos difíciles, así como al cuidado y acompañamiento de sus hijos.Reporte original de Reuters: UK Prime Minister Keir Starmer says he will resign