Israel celebra la victoria de De La Espriella y abre la puerta al restablecimiento pleno de relaciones con Colombia

Declaraciones del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, tras el triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia. 🇮🇱🇨🇴 pic.twitter.com/vTg9DdNbel — Israel en Español (@IsraelinSpanish) June 22, 2026

Un aliado estratégico de larga data

Oportunidad de recuperación

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El Estado de Israel expresó este lunes su entusiasmo por la victoria del presidente electo colombiano Abelardo De La Espriella y manifestó su disposición a revitalizar los lazos bilaterales, que fueron seriamente deteriorados durante el gobierno de Gustavo Petro.A través de su cuenta oficial en español, Israel difundió las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, felicitando al ganador de las elecciones presidenciales.Netanyahu señaló: “Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”.Por su parte, el canciller Gideon Saar fue aún más explícito: “¡El Tigre ganó, Colombia ganó! Felicitaciones a mi amigo Abelardo de la Espriella por su impresionante victoria. Esperamos trabajar con el presidente electo para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos”. Saar invitó formalmente a De La Espriella a visitar Israel y lo recibirá en Jerusalén “muy pronto”.Colombia e Israel mantuvieron durante décadas una relación fluida y de cooperación mutua en campos como seguridad, inteligencia, agricultura, tecnología, comercio y defensa. Israel ha sido un socio clave en transferencia de tecnología agrícola (riego por goteo, cultivos de alto rendimiento), ciberseguridad y entrenamiento militar, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades colombianas frente a amenazas como el narcotráfico y el terrorismo.Esta relación se vio abruptamente interrumpida en mayo de 2024, cuando el entonces presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en medio del conflicto en Gaza. La decisión fue ampliamente criticada por sectores de la oposición, analistas y la comunidad empresarial colombiana, que advirtieron sobre los costos económicos, tecnológicos y de seguridad que implicaría perder a un aliado consolidado.La victoria de Abelardo De La Espriella representa, para muchos analistas, una oportunidad histórica de corregir el rumbo y restablecer una relación estratégica que benefició a Colombia durante años.El restablecimiento de lazos plenos permitiría: Acceso renovado a tecnología israelí de punta en agricultura, agua y ciberdefensa. Fortalecimiento de la cooperación en seguridad e inteligencia. Atracción de inversión y comercio bilateral y recuperación de la influencia colombiana en foros internacionales alineada con democracias occidentales.Con el cambio de gobierno, se abre un nuevo capítulo que promete devolver a Colombia al escenario de cooperación internacional pragmática y orientada al desarrollo que caracterizó gran parte de su política exterior moderna.