Anthropic acusa a Alibaba de copiar ilícitamente las capacidades de su modelo Claude

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La firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic acusó formalmente al gigante tecnológico chino Alibaba de extraer sistemáticamente la tecnología de su modelo insignia, Claude, en lo que describió como la mayor agresión de este tipo registrada hasta la fecha.Según una carta oficial a la que tuvo acceso Reuters, Anthropic sostiene que Alibaba ejecutó a principios de este año una operación de "destilación" (distillation), técnica que consiste en utilizar las respuestas y datos generados por una IA avanzada para entrenar un modelo propio de menor coste, replicando de forma efectiva sus capacidades cognitivas.La compañía norteamericana detalló que para llevar a cabo este proceso se utilizaron cerca de 25,000 cuentas falsas destinadas a generar más de 28.8 millones de interacciones con Claude. De acuerdo con las investigaciones de Anthropic, la campaña está directamente vinculada a operadores integrados en Alibaba y su laboratorio de inteligencia artificial Qwen.Asimismo, la empresa alertó que el uso de estas técnicas de destilación podría facilitar que los desarrollos tecnológicos en China reduzcan la brecha frente a las capacidades de los modelos occidentales más avanzados.Las acusaciones fueron presentadas a través de una misiva enviada el pasado 10 de junio a los senadores estadounidenses Tim Scott y Elizabeth Warren, como antesala de una sesión especial de la Comisión de Banca del Senado sobre el impacto de la inteligencia artificial.Cabe destacar que el pasado mes de febrero, Anthropic ya había denunciado haber sido blanco de ataques similares perpetrados por firmas de inteligencia artificial de origen chino, entre ellas DeepSeek [00:48]. Hasta el momento de la publicación del reporte, Alibaba no había emitido comentarios ni respuestas oficiales ante los señalamientos.Reporte original de Reuters: Anthropic claims Alibaba unlawfully copied Claude’s capabilities