Dos de cada cinco habitantes de las Américas viven con un trastorno neurológico: OPS

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Cerca del 40 % de la población de las Américas, equivalente a dos de cada cinco personas, vive con al menos un trastorno neurológico, de acuerdo con un nuevo estudio divulgado por la(OPS).El informe advierte que estas enfermedades representan una de las principales causas de discapacidad y muerte en la región, al tiempo que plantea la necesidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a la atención especializada.La investigación señala que el envejecimiento de la población, el crecimiento de enfermedades crónicas y la persistencia de factores de riesgo prevenibles están impulsando el aumento de los trastornos neurológicos. Entre las afecciones más frecuentes figuran la migraña, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y las neuropatías, además de otros trastornos que afectan el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico.Según la OPS, una parte importante de esta carga podría reducirse mediante intervenciones de salud pública. El organismo destaca que controlar factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol contribuiría a disminuir la incidencia de enfermedades neurológicas, especialmente los accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de demencia. Asimismo, subraya la importancia de promover hábitos saludables, incrementar la actividad física y mejorar el acceso a servicios de rehabilitación.El estudio también pone de relieve las desigualdades existentes entre los países de la región. En muchos sistemas de salud persisten importantes brechas en la disponibilidad de neurólogos, infraestructura, tecnologías de diagnóstico y servicios especializados, lo que dificulta una atención oportuna para millones de pacientes. La OPS advierte que estas diferencias son especialmente marcadas en los países de ingresos bajos y medianos, donde la demanda de atención supera ampliamente la capacidad instalada.Frente a este panorama, la organización hizo un llamado a los gobiernos para integrar la salud neurológica como una prioridad dentro de las políticas públicas. Entre las recomendaciones figuran fortalecer la atención primaria, ampliar los programas de prevención, formar más profesionales especializados y garantizar el acceso a medicamentos esenciales y servicios de rehabilitación.La publicación se enmarca en los esfuerzos de la OPS por impulsar la implementación del Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre Epilepsia y Otros Trastornos Neurológicos de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es mejorar la prevención, el tratamiento y la calidad de vida de las personas afectadas por estas enfermedades.Con este nuevo análisis, la OPS advierte que los trastornos neurológicos han dejado de ser un problema limitado a grupos específicos y se han convertido en uno de los mayores desafíos sanitarios para las Américas, tanto por su impacto en la calidad de vida de las personas como por la creciente presión que ejercen sobre los sistemas de salud y las economías de la región.