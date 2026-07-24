Inicio > news > Wildberries warehouse near St. Petersburg hit in drone attack Wildberries warehouse near St. Petersburg hit in drone attack By Excelsio Media on julio 24, 2026 Also in news, russia, war A warehouse of leading Russian online retailer Wildberries in the Leningrad region near St. Petersburg caught fire after a Ukrainian drone attack, Governor Alexander Drozdenko said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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