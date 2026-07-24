Wildberries warehouse near St. Petersburg hit in drone attack

Wildberries warehouse near St. Petersburg hit in drone attack

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A warehouse of leading Russian online retailer Wildberries in the Leningrad region near St. Petersburg caught fire after a Ukrainian drone attack, Governor Alexander Drozdenko said.

Excelsio Media

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