La Inteligencia Artificial fue clave en la victoria de De la Espriella



No fue la IA la que ganó la elección, sino cómo se integró en una narrativa patriótica potente, con símbolos claros y mensajes que conectaron directamente con el sentimiento de una parte importante del electorado colombiano cansado de la polarización y en busca de orden, seguridad y renovación.

La Inteligencia Artificial fue una herramienta clave en la victoria de Abelardo de la Espriella, pero su éxito radicó en un uso estratégico, creativo y emocionalmente inteligente.No fue la IA la que ganó la elección, sino cómo se integró en una narrativa patriótica potente, con símbolos claros y mensajes que conectaron directamente con el sentimiento de una parte importante del electorado colombiano cansado de la polarización y en busca de orden, seguridad y renovación.

El poder de las piezas emocionales y directas

Símbolos y narrativa impulsados por IA

Los que hicieron este video son unos genios. ⚽🐅



Y además entendieron algo fundamental: el partido se juega hasta el pitazo final.



No podemos bajar la guardia ni un solo minuto. Cada voto por el Tigre es un gol contra los de siempre.



Por eso hay que salir temprano a votar,… pic.twitter.com/nmInrigQtk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 20, 2026

Ventajas concretas del uso de IA

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Las piezas de mercadeo mencionadas transmitían un mensaje claro: identificar el “enemigo” a derrotar (la continuidad de ciertas políticas percibidas como fallidas), movilizar emoción y llamar a la acción.Por ejemplo, videos o imágenes que contrastaban la(inseguridad, división, problemas económicos) con la(renovación, patriotismo, firmeza).Mostrar lo que había que derrotar generaba urgencia y unidad alrededor de “la manada”. Este enfoque de “nosotros vs. el problema” es clásico en campañas exitosas (piénsese en ejemplos históricos como “Morning in America” de Reagan o contrastes más recientes en campañas populistas).La IA permitió generar estas piezas rápidamente: Videos con voz en off emotiva. Imágenes impactantes del “Tigre” (símbolo de fuerza y liderazgo). Contenido adaptado a diferentes regiones o audiencias (Caribe, interior, diáspora).Esto redujo costos dramáticamente comparado con agencias tradicionales y permitió iteración en tiempo real: probar un video en redes, medir engagement y ajustar el siguiente en horas.A lo largo de la campaña, se construyeron símbolos potentes:Representaba fuerza, coraje y liderazgo decidido. La IA generó innumerables variaciones: tigres estilizados, memes, superposiciones con imágenes del candidato, animaciones.Fomentaba el sentido de comunidad y pertenencia (“tú no estás solo, somos muchos”). Contenido generado por IA mostraba multitudes, gente común uniéndose, familias, jóvenes, etc.Eslogan de cierre en casi todos los mensajes, reforzando determinación y patriotismo.La visión positiva y aspiracional. La IA ayudó a visualizarla mediante imágenes generadas de un Colombia próspera, segura y unida.Estos elementos crearon una identidad de marca coherente y fácil de replicar por simpatizantes. Cualquiera podía crear su propio contenido inspirado (user-generated content), amplificando el alcance orgánicamente.Campañas tradicionales gastan millones en producción audiovisual. Con herramientas como Midjourney, Runway, ElevenLabs o ChatGPT para guiones, el costo se reduce a fracciones.Mensajes adaptados. Un video para la diáspora en Miami enfatizando oportunidades económicas; otro para regiones afectadas por inseguridad destacando “mano dura”.Ajustes diarios según noticias o reacciones. Si un escándalo del rival surgía, se generaba una respuesta en minutos.Miles de piezas de contenido (posts, stories, reels, WhatsApp forwards) sin equipo enorme.Ejemplos adicionales de cómo se usó la IA (basados en patrones observados en esta y otras campañas modernas):Recreaciones o animaciones del candidato hablando directamente a la cámara en diferentes contextos.Herramientas de IA generaron o adaptaron canciones de campaña (“nueva canción oficial de nuestra manada”).Fotos o videos generados mostrando apoyo masivo (ej. jugadores de la Selección, aunque algunos fueron detectados y desmentidos).En WhatsApp o redes, bots respondiendo dudas de votantes con mensajes personalizados.IA analizando sentimientos en redes para decidir dónde concentrar esfuerzos.