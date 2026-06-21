Cepeda no reconoce la derrota a la espera del escrutinio

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que reconoce el resultados de la jordada electoral como un dato que no es vinculante y aseguró que los datos del preconteo serán impugnados en más de 33 mil mesas.

El candidato perdedor anunció que esperará al resultado del escrutino. Mientras que Gustavo Petro, desde su cuenta de X, marcó el mismo camino que sigue su candidato, al hacer una llamado a que sea el escrutionio y las demandas las que indiquen el resultado de las elecciones de este 21 de Junio de 2026.Cepeda con más de 12.7 millones de votos, obtuvo el 48.70% de los votos. El candidato del continuismo ganó en las costas atlántica y pacífica, así como en la amazonía y el sur occidente del país. Datos que no son reconocidos por su campaña.Se prevé que los resultados del escrutionio no tengan cambios mayores. Para la primera vuelta el cambio fue menor a 0.1%.Cepeda, será Senador para el próximo periodo legislativo, de acuerdo con lo que prevé la ley electoral colombiana, que determina que el segundo asume una curul en Senado, mientras que su fórmula vicepresidencial irá a la Cámara de Representanes.