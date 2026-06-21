Las propuestas con las que Abelardo De La Espriella ganó la Presidencia de Colombia (2026–2030)

1. SALVAR LA PATRIA MILAGRO

Este registro contiene el texto literal extraído del documento oficial “Primeras 13 propuestas para reconstruir la Patria Milagro”, publicado en abril de 2026 por la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

Colombia no necesita solo un cambio de gobierno, sino ser salvada de cuatro amenazas:

autoritarismo

violencia criminal

corrupción política

penetración del narcotráfico y de las economías ilegales

Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional.

Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República.

Ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas comenzando de manera urgente por Ecopetrol para erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia.

Centrar nuestra mirada en los que nunca han sido vistos por el Estado y darles prioridad.

Tener como primera meta los 100 días iniciales del Gobierno para ratificar que vinimos a gestionar y entregar resultados para el beneficio de Colombia.

2. PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL EN LA PATRIA MILAGRO

La democracia sólo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite del poder y el consenso central de la República.

Compromiso de Lealtad con la Constitución.

Rechazo a una constituyente.

Defensa de jueces, prensa e instituciones.

Elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.

Respeto y fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad.

3. LA SEGURIDAD DE LA PATRIA MILAGRO

El crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país.

Destruir las 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales, extinción de dominio, sustitución y extradición.

Recuperar el control territorial.

Reafirmar el monopolio estatal de las armas.

Desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos.

Fortalecer la Fuerza Pública.

Destruir economías ilegales.

Recuperar el sistema carcelario.

Fortalecer inteligencia, justicia y judicialización.

4. LA ANTICORRUPCIÓN EN LA PATRIA MILAGRO

La corrupción es una de las formas más graves de traición a la Patria.

Bloque de Búsqueda contra la Corrupción dirigido por el presidente de la República.

Gobierno trazable.

Reforma de la contratación pública.

Contratación pública en blockchain para 2030.

5. LA SALUD DE LA PATRIA MILAGRO

Colombia vive una crisis humanitaria en salud.

Plan de choque de $10 billones.

Restablecer flujo de recursos.

Atención centrada en el paciente.

Fortalecer red hospitalaria.

Dignificar personal de salud.

6. LA ECONOMÍA DE LA PATRIA MILAGRO

Colombia no es un país pobre sino empobrecido.

Crecer al 7% anual.

Reducir el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte.

Plan Cosecha Solidaria.

Programa “País de Propietarios” con crédito al 2% a 30 años.

7. MACROECONOMÍA Y LO FISCAL EN LA PATRIA MILAGRO

Plan de choque y eficiencia del Estado.

Reforma tributaria simplificada.

Modernización de la DIAN con inteligencia artificial.

Reducción de nómina paralela.

Regla fiscal estricta.

8. POLÍTICA MINERO ENERGÉTICA

Recuperar petróleo y gas.

Autosuficiencia energética.

Defensa de Ecopetrol.

Desarrollo de minería legal.

9. EDUCACIÓN

Programas de tecnología y cuarta revolución industrial.

Universidad virtual en casa.

Computadores y conectividad gratuita.

10. MUJERES

Rutas judiciales en 72 horas.

Reducción de feminicidios en 40%.

200.000 cuidadoras formadas.

Fondo de $500.000 millones.

11. CAMPO

2 millones de nuevas hectáreas productivas.

600.000 empleos rurales.

Seguridad en veredas.

Escuela de emprendedores rurales.

12. CULTURA

Industria audiovisual y musical.

Economía creativa exportadora.

Apoyo fiscal a creadores.

13. BIENESTAR ANIMAL

Esterilización masiva.

Ley contra el maltrato animal.

Atención veterinaria accesible.

PROPUESTAS ADICIONALES

De la Espriella además propone: