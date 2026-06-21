Alcalde de Bogotá llama a respetar los resultados electorales y a votar masivamente

En la apertura de la jornada electoral de segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en las urnas y a defender las instituciones democráticas del país.



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Durante el acto protocolario que dio inicio a las votaciones para elegir al nuevo presidente de Colombia, el mandatario distrital insistió en la importancia de respetar los resultados electorales y utilizar los mecanismos legales establecidos para resolver cualquier controversia que pueda surgir durante el proceso.“Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado; el presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados y eso no puede cambiar hoy”, afirmó Galán.El alcalde señaló que las instituciones democráticas constituyen la principal garantía para que prevalezca el interés general y reiteró que nadie está por encima de la ley.Asimismo, advirtió sobre la necesidad de evitar llamados a desconocer los resultados o a acudir a vías de hecho para resolver diferencias políticas.“Hoy, precisamente, la garantía de esas herramientas democráticas tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación a través de los canales establecidos en la ley, sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales. Somos nosotros, los elegidos popularmente, los primeros llamados a garantizar que se respeten esos procedimientos y que cualquier disputa se dirima según se establece en la ley”, enfatizó.Finalmente, Galán hizo un llamado a la unidad nacional y pidió que, una vez se conozcan los resultados, tanto el ganador como el candidato derrotado contribuyan a disminuir la polarización y a fortalecer la cohesión del país.El alcalde invitó a los colombianos a acudir a las urnas de manera masiva como una muestra de respaldo a la democracia y como un mensaje frente a quienes buscan afectar la institucionalidad del país.