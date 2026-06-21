Trump asegura que no habrá peajes en el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald J. Trump ha reiterado que no se impondrán peajes en el Estrecho de Ormuz durante los 60 días del alto el fuego, y que posteriormente solo Estados Unidos podría establecerlos si no se alcanza un acuerdo definitivo.La declaración fue publicada por Trump en su cuenta en Truth Social, en la que se lee: “No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días que dure el período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de los gastos pasados, presentes y futuros. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”.En una publicación adicional en Truth Social, Trump endureció el tono hacia Irán respecto a la situación en Líbano: "Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más! Presidente Donald J. Trump."Este nuevo mensaje llega en medio de tensiones persistentes en la región tras el alto el fuego con Irán. Trump enfatiza el rol de Estados Unidos como “Guardián Ángel” de los países de Oriente Medio y advierte sobre posibles acciones militares si Teherán no controla a sus aliados en Líbano.El Estrecho de Ormuz sigue siendo una vía marítima estratégica vital para el transporte global de petróleo. Cualquier inestabilidad o imposición de tasas genera inmediata preocupación en los mercados energéticos internacionales.Hasta el momento, no hay reacciones oficiales confirmadas de Irán a estas últimas declaraciones. La administración Trump continúa presionando para que se respete el alto el fuego y se avance hacia un acuerdo más amplio.

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