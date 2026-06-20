Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego en el Líbano

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Israel y la organización terrorista chií Hezbolá pactaron un cese de hostilidades en el Líbano, una medida crucial luego de que la reciente escalada de violencia pusiera en riesgo la viabilidad de un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán.Según fuentes oficiales estadounidenses, el alto el fuego entró en vigor el viernes alrededor de las 4:00 p.m. (hora local libanesa), tras una intensa jornada de ataques que provocó el desplazamiento masivo de civiles en el sur del país.El pacto fue delineado por mediadores de Estados Unidos y Qatar, contando además con la colaboración de las autoridades iraníes. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó en declaraciones a NBC News haber dialogado directamente con el gobierno israelí para solicitar su adhesión al cese al fuego.Pese al cese de las acciones principales, fuentes de seguridad libanesas reportaron una docena de bombardeos aéreos israelíes durante la primera hora de vigencia de la tregua, cesando por completo después de las 5:00 p.m.El restablecimiento de la paz en territorio libanés constituye una condición indispensable para avanzar en las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán, las cuales buscan garantizar la reapertura permanente del Estrecho de Ormuz al comercio marítimo global. Ambos gobiernos cuentan ahora con un plazo inicial de 60 días en el marco de su memorando de entendimiento para resolver asuntos de alta complejidad, como el programa nuclear iraní, o evaluar una extensión del actual acuerdo interino.Reporte original de Reuters: Israel and Hezbollah agree to ceasefire after escalation in fighting