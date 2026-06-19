Procuraduría abre investigación al gobernador de Boyacá por presunta participación indebida en política

Contexto electoral

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por presuntamente utilizar su cargo, recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de comunicación de la Gobernación para favorecer la campaña presidencial de Iván Cepeda.Según el documento de la Procuraduría, se investiga la posible utilización de la investidura del cargo y de la imagen institucional para intervenir directa o indirectamente en actividades o controversias políticas durante el desarrollo de la campaña presidencial.La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, presentó una queja formal que motivó la apertura de la indagación. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 3 ordenó la práctica de pruebas, que deberán ser entregadas en un plazo de 10 días hábiles. Así mismo, notificar personalmente al gobernador Amaya, incorporar certificados de antecedentes disciplinarios e informar a las oficinas de control interno de la Gobernación de Boyacá.El procurador delegado Iván Smith Panesso Mera firmó la decisión, que se enmarca en el Código General Disciplinario.

Esta investigación se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en un contexto donde varios funcionarios públicos han sido investigados o apartados de sus cargos por presunta participación en política. Entre los casos recientes figuran funcionarios de la UNGRD, embajadores y otros servidores.



El candidato Abelardo de la Espriella había denunciado públicamente que el gobernador Amaya estaría presionando a alcaldes y funcionarios de Boyacá, ofreciendo contratos a cambio de apoyo a Cepeda.





Reacción

El gobernador Carlos Amaya se pronunció en su cuenta de X con un mensaje en que se lee: "Siempre atento y respetuoso de la institucionalidad. La Procuraduría investigará y se cerciorará de que no he incurrido en participación en política. Hemos estado gobernando y trabajando por esta tierra con mucho amor."