Tesla registra cifra récord de entregas en el segundo trimestre y supera las expectativas del mercado

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla reportó una cifra récord de entregas durante el segundo trimestre del año, superando las proyecciones de los analistas de Wall Street.

Entre los meses de abril y junio, la compañía concretó el envío de más de 480,000 automóviles, lo que representa un incremento aproximado del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño reaviva el optimismo de la empresa para revertir una tendencia de dos años consecutivos de caídas en sus ventas anuales.Durante este trimestre, la firma produjo alrededor de 450,000 unidades, una dinámica operativa que le permitió reducir el volumen de inventario acumulado a principios de año.El repunte comercial estuvo impulsado significativamente por la recuperación de la demanda en el mercado europeo, favorecida por el encarecimiento de los combustibles tradicionales, los subsidios gubernamentales a la movilidad eléctrica, la aceleración en la electrificación de flotas corporativas y una menor resistencia pública hacia las posturas políticas del director ejecutivo de la corporación, Elon Musk.En contraste, el mercado de los Estados Unidos continuó bajo presión debido a la eliminación de los créditos fiscales para vehículos eléctricos a finales del año pasado.Con el fin de estimular el consumo interno en el país norteamericano, la empresa introdujo esta semana una variante del Model Y con capacidad para seis pasajeros.Por su parte, la región de China se consolidó como otro punto favorable, registrando un incremento en las ventas de unidades de fabricación local gracias al lanzamiento de una versión actualizada de sus modelos, logrando sortear la fuerte competencia ejercida por rivales comerciales de la zona como la automotriz BYD.Reporte original de Reuters: Tesla posts record Q2 deliveries, boosting growth hopes

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