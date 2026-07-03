NASA abre convocatoria para voluntarios en misión simulada de un año a la Luna y Marte

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La agencia espacial estadounidenseanunció la búsqueda de voluntarios para participar en una nueva misión simulada de exploración espacial de larga duración, en la que los seleccionados vivirán durante un año bajo condiciones que imitan los viajes tripulados a la Luna y Marte.El experimento, denominado, comenzará no antes de agosto de 2027 y se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas —NASA Johnson Space Center— donde los participantes convivirán en hábitats confinados y aislados, diseñados para reproducir las condiciones extremas de una misión interplanetaria.Según la, el objetivo principal de esta iniciativa es recopilar datos sobre el comportamiento humano, la salud y el rendimiento de la tripulación en entornos de larga duración y recursos limitados, con el fin de mejorar la seguridad y preparación de futuras misiones a la superficie lunar y, eventualmente, al planeta Marte.El programa integra elementos de los proyectos previos(Human Exploration Research Analog) y(Crew Health and Performance Exploration Analog), combinando ambos entornos simulados: uno utilizado como nave espacial y otro como base de operaciones en superficie. Durante la misión, los voluntarios realizarán tareas como caminatas simuladas en Marte y desplazamientos con vehículos tipo rover hacia zonas de exploración fuera del hábitat principal.La agencia busca candidatos dispuestos a someterse a evaluaciones físicas y psicológicas rigurosas, además de participar en un proceso de selección de varios días. También se requiere interés en la exploración espacial y en contribuir al desarrollo de misiones tripuladas de larga duración.La NASA destacó que esta investigación será clave para validar tecnologías, protocolos y sistemas de soporte vital que se utilizarán en futuras misiones dentro del programa lunar, incluyendo el desarrollo de una presencia sostenida en la superficie de la Luna mediante el concepto de base lunar (Moon Base), así como la preparación de las primeras misiones tripuladas a Marte.Los interesados pueden postular a través de la convocatoria oficial del programa de simulaciones de la agencia espacial.