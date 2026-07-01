OpenAI: ChatGPT deja de ser una novedad y entra en fase de adopción masiva

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OpenAI publicó un nuevo análisis sobre la evolución del uso de ChatGPT que muestra un cambio de etapa en la forma en que la herramienta está siendo adoptada en el mundo. Lo que comenzó como una tecnología asociada a perfiles tempranos y usuarios experimentales ha empezado a consolidarse como un producto de uso cotidiano, con una base de usuarios cada vez más amplia y diversa.El informe describe un crecimiento que ya no depende únicamente de la curiosidad inicial por la inteligencia artificial, sino de su integración en actividades concretas del día a día. Según la compañía, ChatGPT está pasando de ser una herramienta que se prueba ocasionalmente a convertirse en un recurso habitual para resolver tareas personales y laborales.Uno de los cambios más relevantes está en el perfil de los usuarios. La adopción, que en sus primeras etapas estaba concentrada en públicos jóvenes y con afinidad tecnológica, se ha ido extendiendo hacia personas mayores de 35 años y hacia segmentos más variados en términos de nivel educativo e ingresos. Este desplazamiento sugiere que la herramienta está dejando atrás su carácter de nicho tecnológico para acercarse a un uso más generalizado.El crecimiento también está siendo especialmente fuerte en países de ingresos bajos y medios, donde la tasa de expansión supera la observada en economías desarrolladas. Este comportamiento apunta a una mayor velocidad de adopción en mercados emergentes y a una redistribución del uso global de la inteligencia artificial.En paralelo, el reporte señala un mayor equilibrio demográfico entre usuarios. Con el paso del tiempo, la base de usuarios se ha ido estabilizando en términos de género y edad, reduciendo los sesgos iniciales de adopción que suelen acompañar a nuevas tecnologías digitales.Otro de los elementos destacados es la forma en que se utiliza la herramienta. ChatGPT ya no se limita a tareas específicas o aisladas, sino que se incorpora tanto en contextos laborales —como redacción, análisis o programación— como en actividades personales, desde la planificación hasta el aprendizaje. La frontera entre ambos usos aparece cada vez más difusa.El documento concluye que la relación con la herramienta ha cambiado de forma estructural: de una fase de prueba y exploración se ha pasado a un uso recurrente, integrado en rutinas diarias. En la práctica, ChatGPT empieza a comportarse menos como una aplicación novedosa y más como una herramienta de uso general dentro del ecosistema digital.En ese tránsito, OpenAI sostiene que el crecimiento ya no está impulsado por el interés inicial, sino por la utilidad sostenida en problemas concretos del día a día.