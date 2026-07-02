Ataques rusos con misiles y drones provocan más de una docena de muertes en Kiev

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KIEV.– Las fuerzas armadas de Rusia lanzaron una serie de ataques nocturnos masivos con drones y misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, iluminando el cielo de la ciudad tras registrarse fuertes explosiones.Los bombardeos impactaron directamente contra diversos complejos de edificios de carácter residencial. El balance preliminar de víctimas indica que las agresiones causaron la muerte de más de una docena de civiles.Ante la emergencia, los servicios estatales de rescate ucranianos se desplegaron en las zonas afectadas para ejecutar labores de remoción de estructuras colapsadas. Entre las acciones de auxilio, las brigadas lograron extraer con vida a una persona atrapada bajo los escombros de una edificación severamente dañada.Diversos equipos médicos y paramédicos brindaron primeros auxilios en las inmediaciones y procedieron al traslado de heridos en ambulancias [00:29]. Asimismo, los bomberos trabajaron en la extinción de los incendios provocados en los pisos superiores de los edificios residenciales.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado oficial en el que calificó la ofensiva como un "ataque masivo" ejecutado con armamento de largo alcance. Según la versión de las autoridades rusas, los objetivos de esta operación aérea estaban orientados exclusivamente a la destrucción de instalaciones de carácter militar e infraestructura aeroportuaria dentro de la región de Kiev.Reporte original de Reuters: Russian air strikes leave many dead in Kyiv