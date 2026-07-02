La Fraternidad Sacerdotal San Pío X: ¿Un cisma en la Iglesia Católica?

El Vaticano ha declarado este jueves la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX o SSPX) tras la consagración de cuatro nuevos prelados sin mandato papal.

El hecho ha reavivado el debate sobre una posible fractura histórica dentro de la Iglesia Católica, la primera gran crisis de este tipo en el siglo XXI.

¿Qué es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X?

La FSSPX es una comunidad católica tradicionalista fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Su objetivo principal era formar sacerdotes según la tradición previa al Concilio Vaticano II, preservando la liturgia tridentina (Misa en latín según el rito de San Pío V) y una interpretación estricta de la doctrina católica.



Lefebvre, misionero y ex superior general de los Espiritanos, veía con profunda preocupación los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II (1962-1965). Para él y sus seguidores, reformas como la nueva misa (Novus Ordo), el diálogo ecuménico con otras religiones, la libertad religiosa y una mayor apertura al mundo moderno representaban una ruptura con la tradición bimilenaria de la Iglesia.



En 1976, Lefebvre fue suspendido a divinis (prohibido ejercer públicamente su ministerio) por ordenar sacerdotes sin permiso. Sin embargo, la Fraternidad continuó creciendo, especialmente en Francia, Suiza, Estados Unidos y América Latina, atrayendo a fieles atraídos por la solemnidad de la liturgia tradicional y una postura doctrinal conservadora.



El punto de quiebre: 1988

El momento decisivo llegó el 30 de junio de 1988. Lefebvre, ya anciano y convencido de que la supervivencia de la tradición estaba en riesgo, consagró a cuatro obispos sin mandato papal en Écône (Suiza). El papa Juan Pablo II reaccionó de inmediato declarando el acto “cismático” y excomulgando a Lefebvre y a los cuatro nuevos obispos.



Según el derecho canónico, la ordenación episcopal sin mandato pontificio constituye un acto de grave desobediencia que atenta contra la unidad de la Iglesia, ya que el Papa es el garante visible de esa unidad.



Intentos de reconciliación y nuevas tensiones

En 2009, el papa Benedicto XVI dio un paso histórico al levantar las excomuniones a los cuatro obispos supervivientes, buscando facilitar el diálogo. Sin embargo, la Fraternidad nunca obtuvo un reconocimiento canónico pleno porque no aceptó todas las condiciones doctrinales de Roma, especialmente respecto a la validez del Concilio Vaticano II.



Durante el pontificado de Francisco y ahora con León XIV, las relaciones han permanecido frías. La FSSPX ha continuado ordenando sacerdotes y funcionando como una estructura paralela: tiene seminarios, escuelas, prioratos y miles de fieles en todo el mundo, pero carece de estatus jurídico oficial en la Iglesia.



¿Por qué se habla ahora de cisma?

El 1 de julio de 2026, la Fraternidad volvió a consagrar cuatro nuevos obispos (Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier) en una ceremonia multitudinaria en Écône, pese al llamado personal del papa León XIV para que desistieran.



El Dicasterio para la Doctrina de la Fe respondió con un decreto claro: los seis obispos (los dos consagrantes y los cuatro nuevos) han incurrido en excomunión automática por un “acto de naturaleza cismática”. Además, advierte que los sacerdotes de la Fraternidad y los laicos que se adhieran formalmente también quedan en situación de cisma.



El cisma en términos eclesiales significa una ruptura de la comunión con el Papa y los obispos en comunión con él. No se trata solo de una diferencia litúrgica o de sensibilidad, sino de rechazar la autoridad del Sucesor de Pedro en un acto concreto como es la consagración episcopal.



¿Qué implica esto para la Iglesia?

Aunque la FSSPX siempre ha argumentado que actúa para “salvar” la tradición y que Roma es la que se ha desviado, el Vaticano considera que esta desobediencia sistemática y la creación de una jerarquía paralela constituyen un cisma de facto.



Este episodio representa un desafío importante para León XIV en los inicios de su pontificado: equilibrar la unidad de la Iglesia sin ceder en cuestiones de autoridad, al mismo tiempo que responde a las inquietudes de los sectores más tradicionales del catolicismo.



Mientras tanto, miles de fieles tradicionalistas siguen asistiendo a misas de la FSSPX, convencidos de que defienden la fe “de siempre”. La brecha, por ahora, parece más profunda que nunca.







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