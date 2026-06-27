Sismos en Venezuela: más 900 muertos mientras se intensifican los rescates

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La cifra de fallecidos a causa de dos potentes terremotos en Venezuela ha superado las 900 personas, mientras que el número de ciudadanos reportados como desaparecidos asciende a más de 50,000.En la localidad de La Guaira, los equipos de emergencia y la población civil avanzan contrarreloj en la búsqueda de supervivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas.Las labores se han visto obstaculizadas por la escasez de maquinaria pesada, lo que ha obligado a los residentes a remover escombros con sus propias manos. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el caso del complejo residencial Hugo Chávez, una estructura de ocho torres donde se ha solicitado con urgencia el despliegue de grúas para rescatar a varias familias sepultadas.La inestabilidad en la región persistió durante la tarde del viernes con una réplica de magnitud 4.9, cuyo temblor se llegó a percibir en la capital, Caracas, y en la cercana ciudad de Maracay.Ante la magnitud del desastre, brigadas de rescate internacionales —incluyendo delegaciones de países que han mantenido tensiones históricas con el gobierno venezolano— comenzaron a arribar al territorio para incorporarse a las tareas de apoyo.Paralelamente, en la capital se han estructurado redes ciudadanas de auxilio orientadas a la recolección y distribución de ropa y suministros esenciales para los damnificados.Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños directos provocados por los sismos —de magnitudes 7.2 y 7.5— se calculan en aproximadamente 6,700 millones de dólares.Reporte original de Reuters: Venezuela quake toll tops 900, search intensifies for hundreds trapped