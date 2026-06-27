El impacto económico silencioso de la ola de calor récord en Europa

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Carreteras deformadas, trenes más lentos, cultivos amenazados, hospitales bajo presión y un mayor consumo de energía son algunas de las consecuencias menos visibles de las temperaturas extremas que afectan al continente.Mientras Europa registra temperaturas históricas superiores a los 40 °C en varios países, el verdadero problema comienza a sentirse lejos de los termómetros. Cada día de calor extremo deja una factura económica que pagan gobiernos, empresas y ciudadanos: infraestructura dañada, menor productividad laboral, pérdidas agrícolas y mayores costos en salud y energía.Uno de los primeros sectores afectados es el transporte. En Alemania, el calor ha deformado tramos de carreteras y obligado a reducir la velocidad o suspender algunos servicios ferroviarios para evitar accidentes. Estas medidas generan retrasos, incrementan los costos de mantenimiento y afectan la logística de mercancías y pasajeros.La agricultura tampoco escapa al impacto. En Italia, el bajo caudal del río Po vuelve a preocupar a los productores por la disponibilidad de agua para el riego. La reducción de las cosechas puede traducirse en mayores costos para los agricultores y, posteriormente, en un aumento del precio de algunos alimentos para los consumidores.El calor extremo también tiene un costo menos visible: reduce la productividad. Trabajar al aire libre durante las horas de mayor temperatura se vuelve más peligroso, por lo que muchos países limitan las jornadas en construcción, agricultura y otras actividades físicas. Al mismo tiempo, oficinas, industrias y comercios incrementan el uso de sistemas de refrigeración, elevando el consumo de electricidad y los gastos operativos.Los sistemas de salud también enfrentan una mayor presión. Hospitales de varios países europeos reportan un aumento de consultas por golpes de calor, deshidratación y complicaciones en personas mayores o con enfermedades crónicas. A ello se suma el despliegue de planes de emergencia, centros de hidratación y campañas de prevención financiadas por las administraciones públicas.El impacto alcanza incluso al sector energético. La creciente demanda de aire acondicionado coincide, en algunos casos, con una menor capacidad de generación eléctrica debido al aumento de la temperatura de los ríos utilizados para refrigerar centrales, obligando a importar más energía y elevando la presión sobre la red eléctrica.La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el calor extremo ya está afectando la infraestructura, la agricultura, los ecosistemas, la actividad económica y la productividad laboral. El organismo recordó que Europa es el continente que se calienta con mayor rapidez en el mundo y que este tipo de fenómenos será cada vez más frecuente e intenso como consecuencia del cambio climático.Los costos podrían ser mucho mayores en los próximos años. Un análisis de Allianz Trade, divulgado por Reuters en mayo, estima que, si continúan las tendencias recientes, las olas de calor podrían costarle a Alemania hasta 131.000 millones de dólares entre 2026 y 2030 y reducir hasta un 3 % de su producción económica. Para los expertos, adaptarse a un clima más extremo dejará de ser únicamente un desafío ambiental para convertirse también en una necesidad económica.