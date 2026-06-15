Estados Unidos e Irán acuerdan el fin de las hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán acuerdan el fin de las hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz

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Representantes de Estados Unidos e Irán confirmaron este domingo un acuerdo preliminar para finalizar meses de conflicto armado, que incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense y la reapertura estratégica del Estrecho de Ormuz.
El pacto, mediado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, establece el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes a partir de la noche del lunes, extendiéndose de forma permanente a regiones críticas como el Líbano.

A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump declaró el acuerdo como finalizado e instó a la industria energética global a retomar sus operaciones ante la reapertura de las rutas de navegación el próximo viernes. 

No obstante, el destino del programa nuclear iraní y el levantamiento total de las sanciones económicas han quedado postergados para una nueva fase de negociaciones que se llevará a cabo durante una tregua inicial de 60 días.

La noticia provocó una caída superior al 4% en los precios del petróleo en los mercados asiáticos, mientras que las bolsas de valores en Asia registraron alzas. 

A pesar del avance diplomático, aún persiste la incertidumbre sobre la posición de Israel, que no formó parte de estas conversaciones y se ha mantenido en un intercambio constante de ataques con Hezbolá, un factor que representó uno de los mayores obstáculos para alcanzar este entendimiento.

Reporte original de Reuters: US, Iran reach agreement to end war; signing set for Friday

Excelsio Media

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