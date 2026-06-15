Estados Unidos e Irán acuerdan el fin de las hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz

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Representantes de Estados Unidos e Irán confirmaron este domingo un acuerdo preliminar para finalizar meses de conflicto armado, que incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense y la reapertura estratégica del Estrecho de Ormuz.El pacto, mediado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, establece el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes a partir de la noche del lunes, extendiéndose de forma permanente a regiones críticas como el Líbano.A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump declaró el acuerdo como finalizado e instó a la industria energética global a retomar sus operaciones ante la reapertura de las rutas de navegación el próximo viernes.No obstante, el destino del programa nuclear iraní y el levantamiento total de las sanciones económicas han quedado postergados para una nueva fase de negociaciones que se llevará a cabo durante una tregua inicial de 60 días.La noticia provocó una caída superior al 4% en los precios del petróleo en los mercados asiáticos, mientras que las bolsas de valores en Asia registraron alzas.A pesar del avance diplomático, aún persiste la incertidumbre sobre la posición de Israel, que no formó parte de estas conversaciones y se ha mantenido en un intercambio constante de ataques con Hezbolá, un factor que representó uno de los mayores obstáculos para alcanzar este entendimiento.Reporte original de Reuters: US, Iran reach agreement to end war; signing set for Friday