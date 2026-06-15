Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años

You Might Also Like ❮ ❯

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la implementación de una prohibición total del uso de redes sociales para menores de 16 años, una medida calificada como pionera a nivel internacional en materia de seguridad digital infantil.La restricción no solo afectará a las plataformas convencionales, sino que se extenderá a los servicios de videojuegos y plataformas de transmisión en vivo (streaming) donde actualmente los adultos pueden contactar a los menores sin ningún tipo de supervisión.Durante su discurso, Starmer reconoció que la decisión no ha sido tomada a la ligera ni está exenta de costes, admitiendo que estas plataformas aportan beneficios a los jóvenes. No obstante, justificó la intervención estatal al equiparar los riesgos del entorno digital con el mundo real, señalando que ningún padre permitiría que un adulto desconocido se relacione con su hijo en la vida pública sin control.El mandatario también lanzó una crítica a las grandes corporaciones tecnológicas que intentan posicionar a las redes sociales como un elemento inalterable de la sociedad. Starmer instó a la población a rechazar esa postura de "indefensión aprendida", asegurando que el gobierno posee la capacidad regulatoria para transformar el panorama digital y que ejecutará las acciones necesarias para proteger a los menores.Reporte original de Reuters: UK PM Starmer announces social media ban for under 16s