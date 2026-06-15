Polymarket da a Abelardo de la Espriella como virtual ganador de la presidencia de Colombia

Con más de $37 millones apostados en el mercado principal, esta valoración no es una simple encuesta: refleja el dinero real de miles de traders que intentan predecir el resultado con mayor precisión posible.
Desempeño superior en primera vueltaEl 31 de mayo de 2026, de la Espriella obtuvo 43.7% de los votos frente al 40.9% de Cepeda. Superó ampliamente las encuestas previas, donde muchos lo ubicaban por debajo. Este resultado le dio momentum y demostró que su mensaje caló más allá de lo esperado.
Al no alcanzar el 50%, se activó la segunda vuelta. Pero el hecho de que el candidato de derecha haya quedado primero —y con una ventaja de casi 3 puntos— es clave: históricamente, quien gana la primera vuelta suele tener ventaja en el balotaje.
Consolidación del voto de derecha y centro-derechaEn segunda vuelta, los votos de candidatos eliminados tienden a migrar. Paloma Valencia (tercera con ~6-7%) y otros aspirantes de centro-derecha han respaldado o se inclinan por de la Espriella. Además, recibió el apoyo explícito del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y de figuras como Álvaro Uribe e Iván Duque.
Esto crea un “efecto techo” más alto para Espriella. Cepeda, como candidato del Pacto Histórico (continuidad de Gustavo Petro), enfrenta mayor dificultad para atraer votos moderados o de centro, que representan un bloque decisivo en Colombia.
Encuestas de segunda vuelta consistentesLas últimas encuestas (junio 2026) muestran a de la Espriella al frente:AtlasIntel/Semana: ventaja de ~7-8 puntos. Guarumo/Ecoanalítica (El Tiempo): 52.6% vs 45%. CNC: 48.6% vs 44.7%.
Aunque las encuestas tienen margen de error y Colombia es polarizada, el promedio ponderado lo ubica claramente adelante. Los traders de Polymarket, que arriesgan su dinero, confían más en estos datos que en narrativas optimistas de un lado u otro.
Percepción de “continuidad vs. cambio”Cepeda representa la continuidad del gobierno Petro, que tiene alta desaprobación en temas como seguridad, salud, economía y orden público. De la Espriella (“El Tigre”) se posiciona como un outsider duro contra la delincuencia, con propuestas de mano dura inspiradas en modelos regionales. Esto atrae a votantes cansados del statu quo.
Los mercados de predicción suelen penalizar fuertemente a candidatos asociados a gobiernos impopulares en contextos de alta polarización.
Dinámica de los mercados de predicciónPolymarket no mide “intención de voto” directa, sino la sabiduría colectiva de personas incentivadas económicamente.
Cuando hay información pública clara (resultados de primera vuelta + encuestas + endosos), el precio se ajusta rápidamente. El volumen millonario reduce la posibilidad de manipulación significativa.
El mercado subió consistentemente a favor de Espriella tras la primera vuelta y se consolidó con los endosos y nuevas encuestas.
¿Es infalible? No. Faltan pocos días y pueden ocurrir eventos de última hora (debates, escándalos, turnout diferencial o errores de campaña). En 2022, las encuestas y mercados subestimaron a Petro en algunos escenarios. Sin embargo, con ~89% de probabilidad implícita y datos consistentes,
Polymarket refleja un escenario de fuerte favoritismo, no una certeza absoluta. En resumen, la plataforma da a de la Espriella como virtual ganador porque combina: mejor performance histórica reciente, mejor consolidación de alianzas, encuestas favorables y un contexto político que favorece el cambio sobre la continuidad.
Los traders apuestan su dinero a que esto se traducirá en victoria el 21 de junio. El tiempo dirá si aciertan.
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