Polymarket da a Abelardo de la Espriella como virtual ganador de la presidencia de Colombia

Desempeño superior en primera vuelta

Consolidación del voto de derecha y centro-derecha

Encuestas de segunda vuelta consistentes

Percepción de “continuidad vs. cambio”

Dinámica de los mercados de predicción

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Polymarket, la principal plataforma de mercados de predicción del mundo, cotiza a Abelardo de la Espriella con alrededor del 88-89% de probabilidad de ganar la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 contra Iván Cepeda (que ronda el 11%).Con más de $37 millones apostados en el mercado principal, esta valoración no es una simple encuesta: refleja el dinero real de miles de traders que intentan predecir el resultado con mayor precisión posible.El 31 de mayo de 2026, de la Espriella obtuvo 43.7% de los votos frente al 40.9% de Cepeda. Superó ampliamente las encuestas previas, donde muchos lo ubicaban por debajo. Este resultado le dio momentum y demostró que su mensaje caló más allá de lo esperado.Al no alcanzar el 50%, se activó la segunda vuelta. Pero el hecho de que el candidato de derecha haya quedado primero —y con una ventaja de casi 3 puntos— es clave: históricamente, quien gana la primera vuelta suele tener ventaja en el balotaje.En segunda vuelta, los votos de candidatos eliminados tienden a migrar. Paloma Valencia (tercera con ~6-7%) y otros aspirantes de centro-derecha han respaldado o se inclinan por de la Espriella. Además, recibió el apoyo explícito del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y de figuras como Álvaro Uribe e Iván Duque.Esto crea un “efecto techo” más alto para Espriella. Cepeda, como candidato del Pacto Histórico (continuidad de Gustavo Petro), enfrenta mayor dificultad para atraer votos moderados o de centro, que representan un bloque decisivo en Colombia.Las últimas encuestas (junio 2026) muestran a de la Espriella al frente:AtlasIntel/Semana: ventaja de ~7-8 puntos. Guarumo/Ecoanalítica (El Tiempo): 52.6% vs 45%. CNC: 48.6% vs 44.7%.Aunque las encuestas tienen margen de error y Colombia es polarizada, el promedio ponderado lo ubica claramente adelante. Los traders de Polymarket, que arriesgan su dinero, confían más en estos datos que en narrativas optimistas de un lado u otro.Cepeda representa la continuidad del gobierno Petro, que tiene alta desaprobación en temas como seguridad, salud, economía y orden público. De la Espriella (“El Tigre”) se posiciona como un outsider duro contra la delincuencia, con propuestas de mano dura inspiradas en modelos regionales. Esto atrae a votantes cansados del statu quo.Los mercados de predicción suelen penalizar fuertemente a candidatos asociados a gobiernos impopulares en contextos de alta polarización.Polymarket no mide “intención de voto” directa, sino la sabiduría colectiva de personas incentivadas económicamente.Cuando hay información pública clara (resultados de primera vuelta + encuestas + endosos), el precio se ajusta rápidamente. El volumen millonario reduce la posibilidad de manipulación significativa.El mercado subió consistentemente a favor de Espriella tras la primera vuelta y se consolidó con los endosos y nuevas encuestas.¿Es infalible? No. Faltan pocos días y pueden ocurrir eventos de última hora (debates, escándalos, turnout diferencial o errores de campaña). En 2022, las encuestas y mercados subestimaron a Petro en algunos escenarios. Sin embargo, con ~89% de probabilidad implícita y datos consistentes,Polymarket refleja un escenario de fuerte favoritismo, no una certeza absoluta. En resumen, la plataforma da a de la Espriella como virtual ganador porque combina: mejor performance histórica reciente, mejor consolidación de alianzas, encuestas favorables y un contexto político que favorece el cambio sobre la continuidad.Los traders apuestan su dinero a que esto se traducirá en victoria el 21 de junio. El tiempo dirá si aciertan.