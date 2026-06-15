Colombia, entre los 10 países más acogedores del mundo para extranjeros y nómadas digitales

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Colombia fue reconocida como el séptimo país más acogedor del mundo para expatriados y nuevos residentes, según un estudio elaborado por la aseguradora internacional William Russell, en medio del auge global del teletrabajo y la migración de nómadas digitales.La investigación destaca que las búsquedas en internet relacionadas con las visas para nómadas digitales aumentaron un 223 % durante el último año, impulsando el interés por destinos que faciliten la integración social, laboral y migratoria de quienes deciden vivir y trabajar desde otro país.Colombia obtuvo una puntuación de 7,71 sobre 10 y se ubicó en la séptima posición del ranking mundial gracias a una combinación de apertura migratoria, oportunidades de empleo para personas nacidas en el extranjero y condiciones favorables para quienes buscan establecerse temporal o permanentemente.El estudio señala que el país posee una población migrante equivalente al 5,8 % de sus habitantes, una tasa de empleo del 66,2 % entre residentes nacidos en el extranjero y uno de los índices de apertura de visas más altos de la clasificación.Islandia lideró el listado global, seguida por Luxemburgo y Nueva Zelanda. Australia, Suiza e Irlanda completan los primeros puestos, mientras que Colombia superó a países como República Checa, Portugal y Austria.Los investigadores también concluyeron que la popularidad turística de un destino no siempre se traduce en facilidad para establecerse. De hecho, países tradicionalmente atractivos como Japón y Corea del Sur obtuvieron posiciones mucho más bajas en el ranking de acogida a extranjeros.