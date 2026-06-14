Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior podrán votar desde este 15 de junio en la segunda vuelta

TOP 10 países con mayor censo electoral colombiano en el exterior

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Un total de 1.414.661 colombianos residentes en el exterior están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial, cuyas votaciones comenzarán el 15 de junio y se prolongarán hasta el 21 de junio.La Registraduría Nacional informó que los colombianos residentes en el exterior podrán acudir a las urnaspara participar en la segunda vuelta presidencial. Según la Registraduría Nacional, se instalarán, permitiendo que los connacionales ejerzan su derecho al voto antes de la jornada electoral en territorio colombiano.Para este proceso electoral ffuera del país, distribuidos en 67 naciones. Con el fin de garantizar la participación, las autoridades instalarán 253 puestos de votación y 2.181 mesas en consulados, embajadas y otros lugares autorizados.El mayor volumen de votantes se concentra en América y Europa.habilitados para votar, seguido por, yEntre los tres países reúnen 943.040 potenciales votantes, equivalentes al 66,7 % de todo el censo electoral colombiano fuera del país, lo que confirma el peso determinante de estas comunidades en la participación internacional.Canadá ocupa el cuarto lugar con 73.237 electores, mientras que Chile completa el grupo de los cinco países con mayor número de votantes, al registrar 45.253 ciudadanos habilitados.La distribución del censo también evidencia una fuerte presencia de colombianos en Ecuador, Australia, Panamá, Francia, Inglaterra, México y Argentina, países que figuran entre los principales centros de votación para esta jornada electoral.Las autoridades recordaron a los ciudadanos consultar previamente su puesto de votación y acudir con el documento de identidad habilitado para sufragar. Los resultados del voto en el exterior serán incorporados al escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial.El Top 10 concentra aproximadamente el 86 % del censo total en el exterior, lo que muestra una fuerte concentración geográfica del voto colombiano fuera del país.1. Estados Unidos |454.262 |2. España | 307.996 |3. Venezuela | 180.782 |4. Canadá | 73.237 |5. Chile | 45.253 |6. Ecuador | 43.357 |7. Australia | 32.121 |8. Panamá | 29.196 |9. Francia | 26.881 |10. Inglaterra | 23.331 |Estados Unidos tiene el 32 % de los votantes, también concentra la mayor infraestructura electoral en el exterior con 57 puestos y 684 mesas.