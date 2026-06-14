Elecciones en Colombia: está prohibido tomar fotos o videos al momento de votar

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A pocos días de las elecciones, las autoridades electorales reiteraron que en Colombia está prohibido tomar fotografías o grabar videos del voto al momento de marcar el tarjetón. La medida, vigente en todo el territorio nacional durante la jornada electoral, busca garantizar la libertad del sufragio y evitar prácticas como la compra y venta de votos.La Registraduría y la Procuraduría recordaron a los ciudadanos que durante las elecciones no está permitido fotografiar ni grabar el momento de la votación, ni capturar imágenes del tarjetón una vez haya sido marcado.La restricción tiene como propósito proteger el carácter secreto del voto, uno de los principios fundamentales del sistema democrático colombiano. Según las autoridades, permitir registros fotográficos del sufragio podría facilitar conductas irregulares como la presión a los electores o la comprobación de votos en esquemas de corrupción electoral.Aunque los ciudadanos pueden portar sus teléfonos móviles durante la jornada, estos no deben utilizarse para registrar el proceso de votación ni el contenido del tarjetón. La medida también se extiende a cámaras fotográficas y otros dispositivos de grabación.Las autoridades electorales hicieron un llamado a los votantes para respetar esta disposición y seguir las instrucciones de los jurados de votación, con el fin de garantizar una jornada transparente y en estricto cumplimiento de las normas electorales.El recordatorio cobra especial importancia en una época en la que los teléfonos inteligentes forman parte de la vida cotidiana y la tendencia a documentar cada actividad puede entrar en conflicto con las garantías que protegen la libertad y confidencialidad del voto.