Las primeras libertades que suelen perderse cuando aumenta el control estatal

La primera suele ser la libertad de expresión

Otra libertad que suele perderse es la de asociación

Adiós a la Independencia judicial

Propiedad privada: exprópiese

Empiezan de a poco

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Las libertades rara vez desaparecen de golpe. La imagen clásica de una democracia que se transforma abruptamente en un régimen autoritario suele pertenecer más a los libros de historia que a la realidad contemporánea.En la mayoría de los casos, la pérdida de libertades ocurre de manera gradual, casi imperceptible. Un pequeño cambio parece razonable. Una restricción temporal parece necesaria. Una excepción parece justificada por las circunstancias.Pero con el tiempo, esas excepciones pueden convertirse en la nueva normalidad.Por eso resulta importante entender cuáles son las libertades que suelen verse afectadas primero cuando el poder político comienza a concentrarse y el Estado adquiere una presencia cada vez más dominante en la vida de los ciudadanos.Toda democracia saludable convive con la crítica. Los gobiernos son cuestionados, las políticas son debatidas y los ciudadanos expresan opiniones que incomodan al poder. Es parte natural del sistema.Sin embargo, cuando las autoridades comienzan a percibir el desacuerdo como una amenaza en lugar de una manifestación legítima de pluralismo, aparecen las primeras tensiones.Las críticas dejan de verse como un derecho y comienzan a ser presentadas como obstáculos para el progreso, actos de desinformación o expresiones de intereses ocultos. La presión puede adoptar muchas formas: campañas de desprestigio, regulaciones ambiguas, sanciones administrativas o simples mecanismos de intimidación.El resultado es que algunas voces empiezan a callar. No necesariamente porque sean censuradas formalmente, sino porque el costo de hablar aumenta.Poco después suele aparecer la presión sobre la libertad de prensa. Los medios de comunicación desempeñan una función incómoda pero esencial en cualquier democracia: investigar, fiscalizar y revelar información que los gobiernos preferirían mantener fuera del debate público.Por esa razón, las administraciones con tendencias concentradoras suelen mantener relaciones conflictivas con el periodismo independiente.No siempre recurren a la censura directa. A menudo utilizan mecanismos más sutiles: discriminación en la publicidad estatal, acceso restringido a la información pública, campañas de desprestigio o intentos de controlar organismos reguladores.La consecuencia es una ciudadanía menos informada y, por tanto, menos capaz de exigir rendición de cuentas.Las organizaciones civiles, gremios, fundaciones, universidades y movimientos ciudadanos constituyen una parte fundamental del tejido democrático. Son espacios donde las personas se organizan de manera autónoma para defender intereses, promover causas o participar en asuntos públicos.Cuando el poder político busca extender su influencia, estas organizaciones pueden ser vistas como competidores o focos de resistencia. Entonces aparecen obstáculos regulatorios, controles excesivos o intentos de subordinarlas a objetivos gubernamentales.El mensaje implícito es claro: la participación ciudadana es bienvenida siempre que no cuestione al poder.En una democracia, los tribunales no existen para servir al gobierno ni a la oposición. Su función es garantizar que todos estén sometidos a las mismas normas.Pero cuando un gobierno considera que las instituciones deben alinearse con sus objetivos políticos, la independencia de los jueces puede convertirse en un problema.Las presiones para influir en nombramientos, limitar competencias o desacreditar decisiones judiciales suelen justificarse como reformas necesarias. Sin embargo, cuando los tribunales pierden autonomía, los ciudadanos pierden una de las principales garantías frente a posibles abusos del poder.Más allá de los grandes patrimonios, la propiedad representa una forma de autonomía personal. Es la casa de una familia, el pequeño negocio de un emprendedor, los ahorros de toda una vida o la tierra de un agricultor.Cuando los ciudadanos dejan de tener certeza sobre la protección de sus bienes, también disminuye su capacidad para planificar el futuro, invertir y desarrollar proyectos independientes del poder político.Por eso el respeto a la propiedad no es únicamente una cuestión económica. También es una cuestión de libertad.Lo más llamativo de estos procesos es que rara vez comienzan con declaraciones explícitas contra la democracia o las libertades.Por el contrario, suelen justificarse en nombre de objetivos aparentemente nobles: combatir la corrupción, proteger la estabilidad, promover la igualdad o defender intereses nacionales.Y precisamente por eso pueden resultar tan difíciles de identificar en sus primeras etapas.Las sociedades democráticas no se construyeron únicamente sobre el principio de que los ciudadanos deben elegir a sus gobernantes. También se construyeron sobre la convicción de que existen ciertos derechos que deben permanecer protegidos independientemente de quién gane una elección.Porque la democracia no consiste solo en contar votos. Consiste también en garantizar que quienes piensan distinto puedan expresarse, organizarse, emprender y vivir libres de la arbitrariedad del poder.Al final, las libertades no suelen perderse cuando dejan de ser importantes para los ciudadanos. Suelen perderse cuando los ciudadanos asumen que siempre estarán ahí.Y la historia demuestra que ninguna libertad permanece garantizada para siempre si una sociedad deja de defenderla.