El Parlamento Europeo aprueba el nuevo Reglamento sobre Retornos (Return Regulation)

Principales novedades del Reglamento

Vigencia

You Might Also Like ❮ ❯

El Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo provisional alcanzado el 1 de junio de 2026 entre los negociadores del Parlamento y el Consejo de la UE sobre el nuevo Reglamento que establece un sistema común para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en la Unión.Este texto reemplaza a la Directiva de Retornos de 2008, considerada ineficaz por su baja tasa de ejecución (alrededor del 20-30% en los últimos años), y forma parte complementaria del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuya aplicación comenzó el 12 de junio de 2026.Las personas sin derecho a permanecer en la UE deben colaborar con las autoridades. La falta de cooperación puede acarrear sanciones como reducción de prestaciones, denegación de incentivos para el retorno voluntario, multas o, en algunos casos, sanciones penales.Introduce un formulario estandarizado que facilita el reconocimiento de decisiones de retorno entre Estados miembros (inicialmente voluntario, con posible obligatoriedad tras revisión en tres años).Posibilidad de detención hasta 24 meses en determinados casos, con medidas especiales para personas que representen un riesgo para la seguridad (incluida detención en prisión y prohibiciones de entrada indefinidas).Permite establecer centros de retorno o transferencia en países fuera de la UE mediante acuerdos que respeten los derechos humanos y el principio de no devolución (non-refoulement). Se excluye expresamente a los menores no acompañados de ciertos acuerdos. Procedimientos más rápidos y armonizados: Simplificación de trámites para agilizar las devoluciones efectivas.El reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la UE, con aplicación inmediata de la mayoría de disposiciones y un plazo de 12 meses para otras.La Comisión Europea ha acogido positivamente el acuerdo, destacando que proporciona a los Estados miembros herramientas más eficaces para gestionar los retornos. El texto aún requiere la aprobación formal definitiva por parte del Consejo (que se considera un trámite) tras la revisión jurídico-lingüística.Esta reforma responde a la necesidad de cerrar el “gap de ejecución” en las políticas de retorno y reforzar la credibilidad del sistema migratorio europeo, manteniendo el respeto a los derechos fundamentales. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el posible impacto en las garantías procesales y el uso ampliado de la detención.