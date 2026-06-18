La razón por la que eres el centro de atención - ¿Qué significa Aura farming?

La razón por la que eres el centro de atención - ¿Qué significa Aura farming?

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Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas consiguen que todos los ojos se posen en ellas sin esfuerzo? En este video, exploramos el concepto de 'Aura Farming', un fenómeno de las redes sociales que se ha extendido a la vida real.
Excelsio Media

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