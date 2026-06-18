Trump reitera su respaldo a Abelardo de la Espriella

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, expresó su completo y total respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, apodado “El Tigre”, de cara a la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo 21 de junio.En una publicación en su red social Truth Social, Trump describió a de la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y duro que lucha incansablemente por su Gran País y su Gente, al igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América”. El mandatario estadounidense destacó que, como presidente, Abelardo lograría “crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN”.Trump señaló que de la Espriella se enfrenta a “un Radical de Izquierda Marxista” en la segunda vuelta y subrayó la importancia de los resultados para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. “Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su País, tendrá el apoyo total y la fuerza de los Estados Unidos detrás de él”, escribió.El presidente estadounidense justificó su endorsement por “sus tremendos logros en la vida y su apoyo político” a su persona, y concluyó: “Es mi Honor dar a Abelardo mi Completo y Total Apoyo. ¡SALGAN Y VOTEN POR ‘EL TIGRE’ ABELARDO DE LA ESPRIELLA — ÉL NO DECEPCIONARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA. ¡Se elevará a una nueva altura de Grandeza!”.De la Espriella, un abogado y figura de derecha, quedó primero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ha prometido una línea dura contra el crimen organizado, incluyendo políticas inspiradas en modelos de mano dura contra los cárteles. Su candidatura ha generado tanto entusiasmo como controversia, con críticas de sectores de izquierda y algunos legisladores demócratas en EE.UU. que han cuestionado posibles injerencias externas en el proceso electoral colombiano.La segunda vuelta del 21 de junio definirá el rumbo político de Colombia y sus relaciones con Washington en los próximos años.