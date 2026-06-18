El tiempo que ahorra quien decide no ver el Mundial 2026

El tiempo que ahorra quien decide no ver el Mundial 2026

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Si eres de los que no ve fútbol y el Mundial de la FIFA te resulta irrelevante, te estás ahorrando cientos de horas, que puedes convetir en tiempo productivo. Si por el contrario este evento es tu pasión, mira todo el tiempo que necesitas para no pederte un detalle. 
¿Cuánto tiempo necesitas para ver todo el Mundial 2026?

⚽ ¿Cuánto tiempo necesitas para ver TODO el Mundial 2026?*

Una estimación realista considerando la experiencia completa de televisión o streaming.

220 a 245 horas

Tiempo total estimado para ver absolutamente todo el Mundial.

🌎 Datos generales

  • 48 selecciones participantes.
  • 104 partidos.
  • 39 días de duración.
  • 2 h 20 min por transmisión promedio.

📺 ¿Qué incluye una transmisión típica?

  • Previa televisiva.
  • Salida de los equipos.
  • Himnos nacionales.
  • 90 minutos de juego.
  • 15 minutos de descanso.
  • Tiempo añadido.
  • Pausas de hidratación cuando sea necesario.
  • Posibles prórrogas y tandas de penales.
  • Entrevistas y reacciones posteriores.

⏱️ Distribución aproximada

  • 146 horas: fase de grupos.
  • 70 horas: fase eliminatoria.
  • 2 horas: ceremonia inaugural y premiación final.
  • 9 a 25 horas: protocolos televisivos y contenido adicional.

🤯 Equivale a...

  • Más de 9 días seguidos sin dormir.
  • Casi un mes de trabajo de 8 horas diarias.
  • Un promedio de 6 horas diarias durante todo el torneo.


Sedes: Canadá, Estados Unidos y México.

*Estimación basada en ver la totalidad de las transmisiones del Mundial FIFA 2026, incluyendo protocolos previos, descansos, tiempo añadido, ceremonias y posibles prórrogas.
Excelsio Media

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