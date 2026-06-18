El tiempo que ahorra quien decide no ver el Mundial 2026

⚽ ¿Cuánto tiempo necesitas para ver TODO el Mundial 2026?*
Una estimación realista considerando la experiencia completa de televisión o streaming.
220 a 245 horas
Tiempo total estimado para ver absolutamente todo el Mundial.
🌎 Datos generales
- 48 selecciones participantes.
- 104 partidos.
- 39 días de duración.
- 2 h 20 min por transmisión promedio.
📺 ¿Qué incluye una transmisión típica?
- Previa televisiva.
- Salida de los equipos.
- Himnos nacionales.
- 90 minutos de juego.
- 15 minutos de descanso.
- Tiempo añadido.
- Pausas de hidratación cuando sea necesario.
- Posibles prórrogas y tandas de penales.
- Entrevistas y reacciones posteriores.
⏱️ Distribución aproximada
- 146 horas: fase de grupos.
- 70 horas: fase eliminatoria.
- 2 horas: ceremonia inaugural y premiación final.
- 9 a 25 horas: protocolos televisivos y contenido adicional.
🤯 Equivale a...
- Más de 9 días seguidos sin dormir.
- Casi un mes de trabajo de 8 horas diarias.
- Un promedio de 6 horas diarias durante todo el torneo.
Sedes: Canadá, Estados Unidos y México.
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