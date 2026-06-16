Trump asegura que Irán ha aceptado no desarrollar nunca un arma nuclear

"Iran has agreed to never have a Nuclear Weapon! Also, the story that the U.S. is paying Iran 300 million Dollars is Fake News, put out by the Dumocrats!!!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Y9N9QWUqKm — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

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El Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró en una publicación en redes sociales que Irán ha aceptado no desarrollar nunca un arma nuclear.De la misma manera Trump desmintió categóricamente que Estados Unidos vaya a pagar 300 millones de dólares al país persa.A través de su cuenta oficial en X, la Casa Blanca publicó:El mensaje, acompañado de una imagen, busca resaltar lo que la administración considera un logro en materia de no proliferación nuclear y desmentir versiones sobre supuestos pagos millonarios a Irán.La publicación ha generado una fuerte polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran el anuncio como un avance diplomático, otros cuestionan los términos del posible acuerdo, señalando reportes que mencionan un fondo de reconstrucción de hasta 300 mil millones de dólares (y no millones) al que Irán podría tener acceso condicionado a su cumplimiento, según comentarios atribuidos al vicepresidente JD Vance en entrevistas recientes.Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado el texto completo del supuesto acuerdo ni detalles formales sobre sus mecanismos de verificación y cumplimiento.Este anuncio se produce en medio de tensiones regionales y tras operativos militares previos contra instalaciones iraníes, en un contexto donde la administración Trump busca proyectar una política exterior firme frente a Irán.