El G7 busca reenfocar la atención de Donald Trump en la guerra de Ucrania

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En el marco de la cumbre del G7 celebrada en Francia, los aliados occidentales buscan reposicionar el conflicto en Ucrania como una prioridad en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump.Para enviar una señal contundente, el mandatario francés y anfitrión de la cumbre, Emmanuel Macron, invitó formalmente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, situando la situación de su país como el primer tema a tratar en el inicio de las sesiones plenarias.Los líderes europeos, quienes actualmente representan el mayor soporte financiero y militar para Ucrania, persiguen un cierre viable y permanente a la invasión rusa, la cual ha entrado en su quinto año. El objetivo central del bloque europeo y del propio Zelenski es comprometer el respaldo de Trump para presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse en una mesa de negociaciones.Por el momento, la atención de la administración estadounidense permanece concentrada en Oriente Medio tras el reciente acuerdo preliminar alcanzado con Irán para frenar las hostilidades con Israel. Las conversaciones del G7 también abordarán este panorama regional con la participación de mandatarios de Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, concluyendo la jornada con una cena oficial que buscará proyectar una imagen de unidad ante los múltiples desafíos globales.Reporte original de Associated Press: Macron hosts Trump and Zelenskyy as G7 leaders discuss Ukraine