De la Espriella empieza a conformar su Gabinete: Rodrigo Lara Restrepo será el Ministro del Interior

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El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, comenzó este viernes los anuncios oficiales de su equipo de gobierno con un nombramiento de alto perfil para el Ministerio del Interior.A través de su cuenta en X, De la Espriella presentó a Rodrigo Lara Restrepo como el próximo Ministro del Interior de la Patria Milagro. El anuncio viene acompañado de un video emotivo que resalta la trayectoria del designado.“El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción”, escribió De la Espriella sobre Lara Restrepo.El mensaje destaca que, a pesar de haber sido víctima de la violencia, Lara Restrepo “nunca renunció a sus principios” y ha trabajado por las madres, estudiantes, pacientes y en la lucha contra la corrupción.El presidente electo cerró el anuncio con un fuerte mensaje: “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”.Rodrigo Lara Restrepo, hijo del histórico político liberal Rodrigo Lara Bonilla (asesinado por el narcotráfico en 1984), cuenta con una extensa carrera en el Congreso y en posiciones de liderazgo legislativo. Su nombramiento es interpretado como una señal de mano dura contra la corrupción y de fortalecimiento de la institucionalidad en el próximo gobierno.Este es el primer anuncio formal de gabinete tras la elección de De la Espriella, quien ha prometido un equipo de “tigres de bengala”: figuras con peso propio, experiencia y capacidad de decisión. Se esperan más designaciones en los próximos días, mientras avanza el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.El nombramiento ha generado reacciones positivas entre seguidores del presidente electo, quienes destacan la experiencia y el perfil anticorrupción de Lara Restrepo.