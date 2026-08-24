¿Qué significa GHOSTLIGHTING?

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¿Qué es el ghostlighting? Aprende a identificar esta forma de manipulación donde alguien desaparece para culparte por su ausencia. El ghostlighting es una táctica compleja dentro de las relaciones tóxicas que combina el ghosting tradicional con dinámicas de control psicológico. En este análisis, exploramos cómo identificar los patrones de comportamiento de quienes utilizan esta estrategia, el origen del término y por qué genera tanta confusión en quien la recibe. Este material es ideal si buscas entender mejor los límites en tus vínculos afectivos.