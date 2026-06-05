Zelenski envía carta a Putin: exige negociaciones que pongan fin a la guerra

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dirigió una carta histórica al mandatario ruso, Vladímir Putin, solicitando la apertura de negociaciones directas y presenciales para detener el conflicto, marcando el primer mensaje público y frontal que envía al Kremlin desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.En la misiva, Zelenski realiza una dura crítica a los 26 años de gestión de Putin y justifica el acercamiento ante un cambio en las prioridades de Estados Unidos, señalando que Ucrania no puede esperar a que la administración de Donald Trump retome el interés en su causa mientras Washington siga concentrado en la guerra con Irán.La sorpresiva iniciativa llega en un momento clave, coincidiendo con la participación de Putin en un foro económico en San Petersburgo, donde el líder ruso admitió los severos daños sufridos por los recientes ataques con drones ucranianos.El Kremlin aseguró que Putin aún no ha leído el documento y reiteró la postura de que Zelenski es libre de viajar a Moscú si desea dialogar.El llamado directo busca romper el actual estancamiento diplomático, luego de que meses de mediación estadounidense no lograran avances significativos en los puntos más complejos de la agenda, entre los que destaca la disputa por el control de los territorios ucranianos ocupados.Reporte original de Associated Press: Ukrainian President writes direct letter to Putin calling for negotiations to end the war