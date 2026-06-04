Nueva ley declara festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Festivos nacionales de Colombia (vigentes en 2026)

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El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2578 de 2026, una norma mediante la cual la Nación se vincula a los homenajes por la historia y relevancia cultural, religiosa y turística de Chiquinquirá (Boyacá), y que además convierte el 9 de julio en un nuevo día festivo de carácter nacional.La ley, promulgada el 1 de junio y publicada en el Diario Oficial el 2 de junio, reconoce a Chiquinquirá como un destacado centro turístico, histórico y religioso del país. La norma conmemora los 440 años del llamado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrido en 1586; los 216 años de la ciudad como Villa Republicana; y los 40 años de la visita del papa Juan Pablo II a la ciudad boyacense.Entre sus disposiciones, la ley autoriza al Gobierno nacional y al Congreso a realizar una ceremonia conmemorativa en Chiquinquirá el próximo 1 de septiembre de 2026. También permite que se incluyan recursos para obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo económico, turístico y religioso del municipio, entre ellas un plan maestro de acueducto y alcantarillado, la denominada Transversal de Boyacá y la construcción de la doble calzada Zipaquirá-Barbosa. Estas inversiones dependerán de la disponibilidad presupuestal y de los marcos fiscales vigentes.La norma también contempla la destinación de recursos para la conservación de monumentos y bienes de interés cultural e histórico de Chiquinquirá, así como la producción de un proyecto audiovisual para divulgar la historia e importancia del municipio a través del sistema público de medios.Sin embargo, el aspecto que tendrá mayor impacto para los colombianos es la creación de un nuevo festivo nacional. El artículo 6 de la ley establece que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebrado cada 9 de julio, será una festividad de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, con derecho a descanso remunerado para trabajadores de los sectores público y privado. La aplicación práctica de la fecha seguirá las reglas de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que regula el traslado de algunos festivos en el calendario.Con esta decisión, Colombia suma una nueva jornada festiva oficial mientras el Gobierno busca fortalecer el reconocimiento de Chiquinquirá como uno de los principales destinos de peregrinación religiosa y patrimonio cultural del país.- 1 de enero Año Nuevo- 6 de enero* Día de los Reyes Magos- 19 de marzo* Día de San José- Jueves Santo Semana Santa- Viernes Santo Semana Santa- 1 de mayo Día del Trabajo- Ascensión del Señor* Religioso- Corpus Christi* Religioso- Sagrado Corazón de Jesús* Religioso- 29 de junio* San Pedro y San Pablo- 9 de julio* Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá- 20 de julio Día de la Independencia- 7 de agosto Batalla de Boyacá- 15 de agosto* Asunción de la Virgen- 12 de octubre* Día de la Raza- 1 de noviembre* Día de Todos los Santos- 11 de noviembre* Independencia de Cartagena- 8 de diciembre Inmaculada Concepción- 25 de diciembre Navidad* Se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día, de acuerdo con la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani). El nuevo festivo del 9 de julio quedó sujeto a esa misma regla.