¿Qué ocurre cuando se debilitan los contrapesos democráticos?

La mayoría de las democracias no desaparecen de un día para otro. Rara vez los ciudadanos se despiertan una mañana para descubrir que han perdido sus libertades. Lo más común es que los cambios ocurran gradualmente.

Una ley aquí, una reforma allá, una institución que pierde independencia, una crítica menos tolerada que antes. Cada paso, por sí solo, puede parecer pequeño. Pero con el tiempo, la suma de esos cambios puede alterar profundamente el funcionamiento de un país.Por eso los sistemas democráticos modernos fueron diseñados con una característica fundamental: los contrapesos.La idea es sencilla. Ninguna persona, partido o gobierno debería concentrar suficiente poder como para actuar sin límites. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial existen precisamente para supervisarse mutuamente. A ellos se suman organismos de control, medios de comunicación independientes, universidades, organizaciones civiles y una ciudadanía libre para expresar desacuerdos.Estos mecanismos suelen ser incómodos para quienes gobiernan. Retrasan decisiones, generan debates y exponen errores. Pero esa es precisamente su función.En democracia, la eficiencia no siempre es el valor supremo. La libertad y la rendición de cuentas también importan.La historia demuestra que los mayores abusos de poder suelen ocurrir cuando desaparecen las barreras institucionales que limitan a los gobernantes. No importa si esos gobernantes llegan al poder por elecciones legítimas. Lo relevante es qué ocurre después.Un líder puede ser elegido democráticamente y, al mismo tiempo, comenzar a debilitar las instituciones encargadas de controlarlo.El proceso suele seguir un patrón conocido. Primero se cuestiona la independencia de ciertos organismos. Luego se acusa a los jueces, a la prensa o a los órganos de control de obstaculizar la voluntad popular. Más adelante se promueven cambios para reducir su autonomía o aumentar la influencia política sobre ellos.Cada medida puede presentarse como una solución práctica a un problema concreto. El riesgo aparece cuando todas apuntan en la misma dirección: concentrar más poder en menos manos.Quienes apoyan esos cambios suelen argumentar que permitirán gobernar con mayor rapidez y eficacia. Y en ocasiones es cierto. Un gobierno sin oposición fuerte, sin controles rigurosos y sin instituciones independientes puede tomar decisiones con gran velocidad.La pregunta esEn una democracia saludable, los errores pueden corregirse. Existen tribunales que frenan abusos, congresos que investigan, periodistas que revelan irregularidades y ciudadanos que pueden castigar políticamente a sus gobernantes.Cuando esos mecanismos se debilitan, corregir el rumbo se vuelve mucho más difícil.Por eso la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones. También depende de la calidad de sus instituciones.Una prensa libre no existe para proteger periodistas. Existe para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer información relevante.Un poder judicial independiente no existe para beneficiar a los jueces. Existe para garantizar que todos estén sometidos a las mismas reglas, incluidos quienes gobiernan.Los organismos de control no existen para obstaculizar al Ejecutivo. Existen para evitar que los recursos públicos se utilicen sin supervisión.Con frecuencia, estas instituciones reciben críticas. Algunas veces merecidas. Como toda obra humana, pueden cometer errores, sufrir corrupción o funcionar de manera imperfecta. Pero la solución rara vez consiste en subordinarlas al poder político.Porque cuando desaparece la independencia institucional, los ciudadanos pierden uno de los principales mecanismos de protección frente a posibles abusos.Las democracias más sólidas del mundo comparten una característica común: sus gobernantes son poderosos, pero sus instituciones son más fuertes aún.Esa fortaleza institucional no garantiza prosperidad automática ni elimina los conflictos políticos. Sin embargo, crea un entorno donde las diferencias pueden resolverse mediante reglas compartidas en lugar de depender exclusivamente de la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.Al final, la verdadera prueba de una democracia no es cómo trata a quienes están de acuerdo con el gobierno. Es cómo protege los derechos de quienes lo cuestionan.Porque los contrapesos democráticos no fueron creados para los tiempos de tranquilidad. Fueron creados para los momentos en que la tentación de concentrar poder parece más atractiva. Y es precisamente en esos momentos cuando resultan más necesarios.