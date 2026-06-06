Inicio > Iran > US says Iran fired seven ballistic missiles toward Kuwait, Bahrain US says Iran fired seven ballistic missiles toward Kuwait, Bahrain By Excelsio Media on junio 06, 2026 Also in Iran, Kuwait, World US forces intercepted multiple Iranian ballistic missiles and drones launched toward the Strait of Hormuz and the Gulf, Central Command said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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