US says Iran fired seven ballistic missiles toward Kuwait, Bahrain

US says Iran fired seven ballistic missiles toward Kuwait, Bahrain

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US forces intercepted multiple Iranian ballistic missiles and drones launched toward the Strait of Hormuz and the Gulf, Central Command said.

Excelsio Media

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