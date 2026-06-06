Holcim lanza academia virtual gratuita para impulsar la construcción sostenible en Latinoamérica
La academia ofrece diez módulos de formación certificados bajo el estándar internacional CPD (Continuing Professional Development), dirigidos a arquitectos, ingenieros, urbanistas, constructores y otros actores del sector. Los contenidos abordan temas como construcción sostenible, economía circular, materiales de bajo carbono, eficiencia energética e innovación aplicada al desarrollo urbano.
Según la compañía, el crecimiento acelerado de las ciudades en las próximas décadas exige no solo nuevos materiales y tecnologías, sino también una transformación del conocimiento técnico en toda la cadena de valor de la construcción. La plataforma busca precisamente cerrar esa brecha mediante capacitación especializada y de libre acceso.
Los cursos combinan contenidos teóricos y actividades prácticas a través de videos, entrevistas con expertos y estudios de caso reales. Cada módulo requiere aproximadamente dos horas de dedicación y puede ser tomado completamente en línea. El registro está abierto al público a través del portal holcimacademy.com.
La iniciativa complementa los proyectos de descarbonización que Holcim desarrolla en nueve países de América Latina, donde trabaja en la producción de cementos con menor huella de carbono y en soluciones de economía circular para el aprovechamiento de residuos industriales. Entre los ejemplos destacados figuran programas de valorización de residuos en Costa Rica y el uso de biomasa como combustible alternativo en México.
Para Holcim, la construcción sostenible representa uno de los mayores desafíos y oportunidades de la región. Con esta academia, la multinacional busca acelerar la adopción de prácticas que permitan reducir las emisiones del sector y preparar a los profesionales que diseñarán las ciudades del futuro.
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